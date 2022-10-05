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Інтер — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу

05 жовтня 2022

Інтер — Барселона, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Міланський Інтер та каталонська Барселона зустрічались поміж собою на Джузеппе Меацца в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Футболісти Сімоне Індзагі вирішили провести перший тайм у ролі другого номера, і зрештою вдало оборонялись біля власних воріт, тоді як перед самою перервою влучним виявився поодинокий дальній постріл Хакана Чалханоглу.

Після перерви каталонці ще більше володіли м’ячем, створювали гольові моменти, та зрештою забили гол, який було скасовано через гру рукою Фаті в чужому штрафному.

Цей епізод був цікавим ще й тому, що вже під завісу гри аналогічну дію збоку захисника "змій" у власному штрафному арбітри трактували геть іншим чином.

Огляд матчу:

Інтер — Барселона 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+1.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей (Ачербі, 77), Бастоні — Дарміан (Госенс, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 84), Мхітарян, Дімарко (Думфріс, 76) — Корреа (Джеко, 57), Мартінес.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен (Піке, 58), Гарсія, Алонсо (Бальде, 64) — Гаві (Кесс’є, 83), Бускетс, Педрі — Рафінья (Фаті, 64), Левандовські, Дембеле.

Попередження: Барелла, Чалханоглу, Мартінес, Бастоні, Онана — Бускетс, Гаві.

Джерело: MEGOGO.

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