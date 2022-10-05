Шахтар зіграє проти Реала з 11 українцями в стартовому складі

Став відомим стартовий склад мадридського Реала для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F проти донецького Шахтаря.

Мадридський Реал та донецький Шахтар зіграють на Сантьяго Бернабеу в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Карло Анчелотті, після нічиєї проти Осасуни (1:1), вирішив використати з перших хвилин Мілітао в центрі захисту, тоді як Вальверде повернеться до центру поля.

Ігор Йовічевіч, на тлі розгрому харківського Металіста (6:1), залучив до стартового складу Мар'яна Шведа та Олександра Зубкова в лінії півзахисту та нападу відповідно.

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лопес, Каньїсарес, Вальєхо, Начо, Азар, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Васкес, Рюдігер, Діас.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Л. Тейлор, Очеретько, Козік, Петряк.

Гра Реал — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.