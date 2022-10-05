Реал — Шахтар. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє вашій увазі анонс матчу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться зі своїм старим добрим знайомим - чинним переможцем турніру, мадридським Реалом.

Реал Мадрид — Шахтар

Середа, 5 жовтня, 22.00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр зустрічі — Жоау Педро Пінейро (Португалія).

Волею долі Шахтарю вже втретє поспіль доводиться грати на груповому етапі із самим Реалом. З одного боку, це круто, адже матчі проти "королів" Ліги чемпіонів та одного з найкращих клубів світу — це неймовірний досвід та великий шанс. З іншого боку, будь-який футболіст як мінімум у підсвідомості хоче отримати якомога слабших суперників. Реал, як ми всі розуміємо, — пряма протилежність цьому.

Так вийшло, що Шахтар складав такий важкий іспит з різними тренерами — у 2020 році ми побачили дуель Луїша Каштру та Зінедіна Зідана, минулого — Роберто Де Дзербі та Карло Анчелотті. Тепер свій шанс отримає Ігор Йовічевич. І дуже хочеться, щоби хорватський фахівець взяв приклад не зі свого попередника Де Дзербі, а з Каштру. Адже саме португалець тоді двічі здивував увесь світ і обидва рази обіграв Реал (3:2, 2:0).

Шахтар — Реал: історія протистоянь

У цій зустрічі компанія Parimatch віддає перевагу Реалу. Так, на іспанці можна поставити з коефіцієнтом 1,18. Тріумф Шахтаря ж оцінюється в 17. Нічийний результат має показник 7,90.

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Якщо говорити про турнирне становище команд, то на нас з вами чекає матч лідерів квартету — "вершкові" з шістьма очками йдуть на першому місці, тоді як "помаранчево-чорні" з чотирма балами розташовуються нижче.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 2 2 0 0 5 0 6 2 Шахтар 2 1 1 0 5 2 4 3 Селтік 2 0 1 1 1 4 1 4 РБ Лейпциг 2 0 0 2 1 6 0



Цілком логічно припустити, що Реал захоче поставити крапку в цій групі якраз після матчів з Шахтарем — потенційні 12 очок дозволять Анчелотті проводити у наступних матчах Ліги чемпіонів велику ротацію. У Шахтарі ж, у свою чергу, розуміють проти кого будуть грати і будь-які зароблені очки в цьому контексті - за щастя.

Щодо нинішньої форми команд, то тут особливих проблем нема – обидві команди на ходу. І якщо розгром 6:1 Металіста – пряме тому підтвердження, то нехай нічия Реала з Осасуною вас не вводить в оману. Реалізуй Бензема пенальті за рахунку 1:1 — і жодних розмов не було б. Реалу у цій грі банально не пощастило. До речі, Карім не забив уже п'ятий пенальті у 2022-му році і три з них у ворота Осасуни.

Окремо про Андрія Луніна. Основний кіпер "бланкос" Тібо Куртуа "заробив" запалення сідничного нерва і поки що перебуває в лазареті. У грі з Осасуною грав українець і саме Андрій зіграє сьогодні проти Шахтаря. Згадуючи матч з Осасуною, звинувачувати Луніна особливо нема в чому, хоча й питання є. Форвард "рохільос" Кіке забив красивий гол, але при подачі наш співвітчизник таки навіщось зробив крок уперед. Можливо, саме це не дозволило Луніну взяти цей удар, проте прямої провини Андрія тут і близько немає. В решті в українця роботи практично не було. Сьогодні він матиме черговий шанс.

Куртуа – єдина суттєва проблема Реала зі складом. Ще травмувався Дані Себальос, але цей гравець не є основним. Невеликі пошкодження були у Луки Модріча та Лукаса Васкеса, проте напередодні вони тренувалися у загальній групі без жодних обмежень та будуть готові допомогти своїй команді. У Шахтаря в лазареті продовжує перебувати Віктор Корнієнко, який раніше порвав хрестоподібні зв'язки коліна і тепер йому потребується тривалий курс відновлення.

Матч проти Реала – чудовий шанс для молоді Шахтаря заявити про себе на весь світ. За Михайлом Мудриком вже ганяється половина Європи, але чому б не помріяти про те, що така ж доля чекає на Трубіна, Бондаренка, Судакова, Сікана, Бондаря та інших? Для цього для початку потрібно сьогодні стрибнути вище за голову і видати матч життя. Раз плюнути, так? А якщо серйозно, перед грою з Лейпцигом практично ніхто не вірив у "гірників", а в результаті вони розгромили німців з рахунком 4:1. До речі про Сікана. Данило в останніх двох матчах забив шість голів. Що не вистачає для повного щастя? Правильно, ще хет-трику і у Лізі чемпіонів.

Орієнтовні склади:

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Модрич, Чуамени, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан

Травмовані: Куртуа, Себальос — Корнієнко

Поточна форма:

Цікаві факти:

- В останніх чотирьох матчах Ліги чемпіонів Реал у першому таймі обов'язково грав унічию, але у підсумку вигравав.

- В останніх матчах Ліги чемпіонів Реал не пропускав.

- У 5 із 6 матчів Реала та Шахтар команди забивали не менше 3 голів.

- У 5 із 6 матчів Реал забивав Шахтарю як мінімум два голи.

- Шахтар забивав Реалу як мінімум один гол у 4 із 6 матчів.

Тренери кажуть:

Карло Анчелотті, тренер Реалу:

"Шахтар — це команда, яка має багато проблем під час тренувань, у поїздках. Шахтар дуже добре стартував у Лізі чемпіонів, має стиль, схожий на минулорічний, він хоче грати у свій футбол. У них дуже швидкі та сильні нападники у грі один в один. Ми дуже їх поважаємо".

Ігор Йовічевіч, тренер Шахтаря:

"Дорога забрала у нас багато годин. У нас дуже насичений графік матчів, особливо цього місяця, і тривалість наших поїздок набагато більша, ніж в інших. Процес відновлення сильно ускладнюється, і ми приїжджаємо більш втомленими, ніж суперник".