Ліверпуль — Рейнджерс 2:0 Відео голів та огляд матчу

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА мало місце також і принципове регіональне протистояння поміж англійським Ліверпулем та шотландським Рейнджерс на Енфілді.

Колектив Юргена Клоппа вийшов уперед за рахунком після вдалого виконання штрафного удару від Трента Александер-Арнольда, а одразу після перерви Мохамед Салах із пенальті подвоїв перевагу своєї команди.

Решту ігрового часу гості продовжували перебувати без можливості подовгу тримати м’яч у ногах, проте хоча б не пропускали при цьому більше м’ячів.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Рейнджерс 2:0

Голи: Александр-Арнольд, 7, Салах, 63 (пен.).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Ґомес 90+3), Матіп, ван Дейк, Цимікас — Хендерсон (Фабіньо 69), Тьяго (Мілнер 81) — Салах, Жота (Фірміно 69), Діас – Нуньєс (Елліотт 80).

Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Кінг, Девіс (Камара 82), Ґолдсон, Таверньє — Кент (Матондо 81), Девіс (Джек 66), Ландстрьом, Тільман (Сакала 66) — Морелос (Чолак 73).

Предупредження: Александер-Арнольд — Ландстрьом.

Джерело: MEGOGO.