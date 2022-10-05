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-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
11 жовтня
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-
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-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
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-
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-
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Ліверпуль — Рейнджерс 2:0 Відео голів та огляд матчу

05 жовтня 2022

Ліверпуль — Рейнджерс, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА мало місце також і принципове регіональне протистояння поміж англійським Ліверпулем та шотландським Рейнджерс на Енфілді.

Колектив Юргена Клоппа вийшов уперед за рахунком після вдалого виконання штрафного удару від Трента Александер-Арнольда, а одразу після перерви Мохамед Салах із пенальті подвоїв перевагу своєї команди.

Решту ігрового часу гості продовжували перебувати без можливості подовгу тримати м’яч у ногах, проте хоча б не пропускали при цьому більше м’ячів.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Рейнджерс 2:0
Голи: Александр-Арнольд, 7, Салах, 63 (пен.).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Ґомес 90+3), Матіп, ван Дейк, Цимікас — Хендерсон (Фабіньо 69), Тьяго (Мілнер 81) — Салах, Жота (Фірміно 69), Діас – Нуньєс (Елліотт 80).

Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Кінг, Девіс (Камара 82), Ґолдсон, Таверньє — Кент (Матондо 81), Девіс (Джек 66), Ландстрьом, Тільман (Сакала 66) — Морелос (Чолак 73).

Предупредження: Александер-Арнольд — Ландстрьом.

Джерело: MEGOGO.

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