Ліверпуль — Рейнджерс 2:0 Відео голів та огляд матчу

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА мало місце також і принципове регіональне протистояння поміж англійським Ліверпулем та шотландським Рейнджерс на Енфілді.
Колектив Юргена Клоппа вийшов уперед за рахунком після вдалого виконання штрафного удару від Трента Александер-Арнольда, а одразу після перерви Мохамед Салах із пенальті подвоїв перевагу своєї команди.
Решту ігрового часу гості продовжували перебувати без можливості подовгу тримати м’яч у ногах, проте хоча б не пропускали при цьому більше м’ячів.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Рейнджерс 2:0
Голи: Александр-Арнольд, 7, Салах, 63 (пен.).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Ґомес 90+3), Матіп, ван Дейк, Цимікас — Хендерсон (Фабіньо 69), Тьяго (Мілнер 81) — Салах, Жота (Фірміно 69), Діас – Нуньєс (Елліотт 80).
Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Кінг, Девіс (Камара 82), Ґолдсон, Таверньє — Кент (Матондо 81), Девіс (Джек 66), Ландстрьом, Тільман (Сакала 66) — Морелос (Чолак 73).
Предупредження: Александер-Арнольд — Ландстрьом.
Джерело: MEGOGO.