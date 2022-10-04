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-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
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-
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-
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Брюгге
-
12 жовтня
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Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
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-
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Ліверпуль впевнено обіграв Рейнджерс завдяки голам Салаха та Александра-Арнольда

04 жовтня 2022

Ліверпуль впевнено обіграв Рейнджерс завдяки голам Салаха та Александра-Арнольда

Команда Юргена Клоппа здобула другу перемогу у трьох матчах цього сезону Ліги чемпіонів.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль приймав на своєму полі Рейнджерс і зумів здобути впевнену перемогу.

Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота шотландського клубу два м'ячі.

Спочатку Трент Александр-Арнольд реалізував свій момент вже на сьомій хвилині, а вже у другому таймі Ліверпуль закріпив перевагу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Мохамеда Салаха.

Ліверпуль - Рейнджерс 2:0
Голи: Александр-Арнольд, 7, Салах, 63 (пен.)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Ґомес 90+3), Матіп, ван Дейк, Цимікас – Хендерсон (Фабіньо 69), Тьяго (Мілнер 81) – Салах, Жота (Фірміно 69), Діас – Нуньєс (Елліотт 80)

Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Кінг, Девіс (Камара 82), Ґолдсон, Таверньє – Кент (Матондо 81), Девіс (Джек 66), Ландстрем, Тільман (Сакала 66) – Морелос (Чолак 73)

Предупредження: Александер-Арнольд — Ландстрем

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