Ліверпуль впевнено обіграв Рейнджерс завдяки голам Салаха та Александра-Арнольда

Команда Юргена Клоппа здобула другу перемогу у трьох матчах цього сезону Ліги чемпіонів.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль приймав на своєму полі Рейнджерс і зумів здобути впевнену перемогу.

Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота шотландського клубу два м'ячі.

Спочатку Трент Александр-Арнольд реалізував свій момент вже на сьомій хвилині, а вже у другому таймі Ліверпуль закріпив перевагу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Мохамеда Салаха.

Ліверпуль - Рейнджерс 2:0

Голи: Александр-Арнольд, 7, Салах, 63 (пен.)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Ґомес 90+3), Матіп, ван Дейк, Цимікас – Хендерсон (Фабіньо 69), Тьяго (Мілнер 81) – Салах, Жота (Фірміно 69), Діас – Нуньєс (Елліотт 80)

Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Кінг, Девіс (Камара 82), Ґолдсон, Таверньє – Кент (Матондо 81), Девіс (Джек 66), Ландстрем, Тільман (Сакала 66) – Морелос (Чолак 73)

Предупредження: Александер-Арнольд — Ландстрем