Аякс — Наполі 1:6 Відео голів та огляд матчу

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Гостьовий матч проти амстердамського Аяксу в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА для неаполітанського Наполі розпочинався гірше не придумати — команда Лучано Спаллетті пропустила швидкий м’яч, проте достатньо швидко зуміла відігратись.

Це в підсумку додало наснаги італійському колективу не тільки для впевненої перемоги над суперниками в першому таймі, а й для подальшого оформлення розгрому, до якого найбільшою кількістю результативних дій долучився Джакомо Распадорі, зробивши два влучних постріли до перерви та віддавши гольовий пас.

Огляд матчу:

Аякс — Наполі 1:6

Голи: Кудус, 6 — Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 33, Зелінські, 45, Кварацхелія, 63, Сімеоне, 81

Аякс: Пасвер — Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд — Бергхюйс, Альварес, Тейлор — Тадич, Кудус, Бергвейн.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Ррахмані, Олівейра — Ангуісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Распадорі, Кварцхелія.

Попередження: Тімбер, Тадич, Кудус — Распадорі.

Вилучення: Тадич, 73 (Аякс).

Джерело: MEGOGO.