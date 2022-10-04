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-
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-
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-
12 жовтня
22:00
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-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
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-
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Наполі розгромив Аякс, забивши шість м'ячів

04 жовтня 2022

Наполі розгромив Аякс, забивши шість м'ячів

Команда Лучано Спаллетті продовжує лідирувати у своїй групі Ліги чемпіонів.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі здобув розгромну  перемогу над амстердамським Аяксом.

Незважаючи на те, що клуб із Нідерландів забив перший гол у цьому протистоянні на дев'ятій хвилині зустрічі, згодом підопічні Лучано Спаллетті досить швидко відігралися і мали перевагу у два м'ячі вже до перерви.

Зрештою тотальне домінування Наполі продовжилося і в другому таймі, що вилилося у підсумковий рахунок 6:1 на користь італійської команди.

Аякс — Наполі 1:6
Голи: Кудус, 6 — Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 33, Зелінські, 45, Кварацхелія, 63, Сімеоне, 81

Аякс: Пасвер — Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд — Бергхюйс, Альварес, Тейлор — Тадич, Кудус, Бергвейн

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Ррахмані, Олівейра — Ангуісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Распадорі, Кварцхелія

Видалення: Тадич, 73 (Аякс)

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