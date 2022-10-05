Чалханоглу приніс Інтеру мінімальну перемогу над Барселоною

Колектив Хаві нічого не зміг протиставити захисту суперників на Джузеппе Меацца.

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Інтер — Барселона 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+1.



Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей (Ачербі, 77), Бастоні — Дарміан (Госенс, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 84), Мхітарян, Дімарко (Думфріс, 76) — Корреа (Джеко, 57), Мартінес.



Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен (Піке, 58), Гарсія, Алонсо (Бальде, 64) — Гаві (Кесс’є, 83), Бускетс, Педрі — Рафінья (Фаті, 64), Левандовські, Дембеле.



Попередження: Барелла, Чалханоглу, Мартінес, Бастоні, Онана — Бускетс, Гаві