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-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
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Чалханоглу приніс Інтеру мінімальну перемогу над Барселоною

05 жовтня 2022

Інтер — Барселона, Getty Images

Колектив Хаві нічого не зміг протиставити захисту суперників на Джузеппе Меацца.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Інтер — Барселона 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+1.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей (Ачербі, 77), Бастоні — Дарміан (Госенс, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 84), Мхітарян, Дімарко (Думфріс, 76) — Корреа (Джеко, 57), Мартінес.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен (Піке, 58), Гарсія, Алонсо (Бальде, 64) — Гаві (Кесс’є, 83), Бускетс, Педрі — Рафінья (Фаті, 64), Левандовські, Дембеле.

Попередження: Барелла, Чалханоглу, Мартінес, Бастоні, Онана — Бускетс, Гаві
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