Марсель — Спортінг Лісабон 4:1 Відео голів та огляд матчу

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У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Марсель приймав на своєму полі лісабонський Спортінг та здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Переломним моментом у матчі стало вилучення голкіпера гостей Адана на 23-й хвилині, після чого французький клуб реалізував чисельну перевагу.

Огляд матчу:

Марсель — Спортінг 4:1

Голи: Санчес, 14, Аріт, 17, Балерді, 28, Мбемба-Мангулу, 85 — Трінкан, 1.

Марсель: Лопес — Тавареш, Балерді, Баї, Мбемба-Мангулу — Аріт (Жерсон, 77), Гендузі, Верету (Ронж'є, 62), Клосс (Каборе, 32) — Санчес, Юндер (Гує, 62).

Спортінг: Адан — Де Ліма, Сен Жюст (Мартінес, 46), Інасіу — Сантуш (Паулінью, 46), Угарте (Назінью, 46), Моріта, Есгайо — Трінкан, Гонсалвеш (Александропулос, 46), Едвардс (Ісраель, 26).

Попередження: Верету — Сен Жюст, Сантуш, Есгайо.

Вилучення: Адан, 23 (пряма червона картка).