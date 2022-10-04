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-
Манчестер Сіті
-
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
-
Ювентус
-
11 жовтня
19:45
Мілан
-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Марсель — Спортінг Лісабон 4:1 Відео голів та огляд матчу

04 жовтня 2022

Марсель — Спортінг Лісабон 4:1 Відео голів та огляд матчу

Дивіться відео кращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Марсель приймав на своєму полі лісабонський Спортінг та здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Переломним моментом у матчі стало вилучення голкіпера гостей Адана на 23-й хвилині, після чого французький клуб реалізував чисельну перевагу.

Огляд матчу:

Марсель — Спортінг 4:1
Голи: Санчес, 14, Аріт, 17, Балерді, 28, Мбемба-Мангулу, 85 — Трінкан, 1.

Марсель: Лопес — Тавареш, Балерді, Баї, Мбемба-Мангулу — Аріт (Жерсон, 77), Гендузі, Верету (Ронж'є, 62), Клосс (Каборе, 32) — Санчес, Юндер (Гує, 62).

Спортінг: Адан — Де Ліма, Сен Жюст (Мартінес, 46), Інасіу — Сантуш (Паулінью, 46), Угарте (Назінью, 46), Моріта, Есгайо — Трінкан, Гонсалвеш (Александропулос, 46), Едвардс (Ісраель, 26).

Попередження: Верету — Сен Жюст, Сантуш, Есгайо.

Вилучення: Адан, 23 (пряма червона картка).

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