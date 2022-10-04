Ліга чемпіонів. Марсель несподівано розібрався зі Спортінгом

Для французької команди це перша перемога у груповому етапі Ліги чемпіонів, а для португальців — перша поразка.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів французький Марсель на своєму полі впевнено обіграв португальський Спортінг із рахунком 4:1.

Вже на першій хвилині португальці вийшли вперед зусиллями Трінкан, але до 17 хвилини "провансальці" не тільки зрівняли цифри на табло, але й вийшли вперед. Голами відзначилися Санчес та Аріт.

Потім на 23 хвилині Спортінг залишився у меншості після вилучення воротаря Адана. Замість нього на полі з'явився Ісраель, який відразу пропустив після удару Балерді.

Остаточну крапку у матчі поставив Мбемба-Мангулу, який відзначився голом на 85 хвилині.

Для Марселя це перша перемога і три очки, але поки що французи на останньому місці. Спортінг має шість очок і перше місце.

Марсель — Спортінг 4:1

Голи: Санчес, 14, Аріт, 17, Балерді, 28, Мбемба-Мангулу, 85 — Трінкан, 1.

Марсель: Лопес — Тавареш, Балерді, Баї, Мбемба-Мангулу — Аріт (Жерсон, 77), Гендузі, Верету (Ронж'є, 62), Клосс (Каборе, 32) — Санчес, Юндер (Гує, 62).

Спортінг: Адан — Де Ліма, Сен Жюст (Мартінес, 46), Інасіу — Сантуш (Паулінью, 46), Угарте (Назінью, 46), Моріта, Есгайо — Трінкан, Гонсалвеш (Александропулос, 46), Едвардс (Ісраель, 26).

Попередження: Верету — Сен Жюст, Сантуш, Есгайо.

Вилучення: Адан, 23 (пряма червона картка).