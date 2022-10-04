Баварія — Вікторія Пльзень 5:0 Відео голів та огляд матчу

У рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Вікторією Пльзень.
Підопічні Юліана Нагельсманна відправили у ворота суперника аж п'ять м'ячів без відповіді та набрали в свій актив впевнені три очки.
Огляд матчу:
Баварія — Вікторія Пльзень 5:0
Голи: Сане, 7, 51, Гнабрі, 13, Мане, 21, Чупо-Мотінг, 59
Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано (Павар, 72), де Лігт, Девіс (Станішич, 46) — Гравенберх, Горецка (Забітцер, 72) — Сане (Тель, 58), Мусіала (Чупо-Мотінг, 46), Мане – Гнабрі
Вікторія Пльзень: Тврдонь — Голік, Гейда (Тижані, 63), Перница, Гавел — Калвач, Ндіай — Копіц (Ірка, 58), Влканова (Ємелка, 46), Москера (Пілар, 85) — Хори (Бессі, 58)
Попередження: Хори