Баварія побила неймовірний рекорд Реала Мадрид у Лізі чемпіонів

Мюнхенський гранд відтепер є рекордсменом щодо найдовшої серії без поразок у груповому етапі ЛЧ.

У рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Вікторією Пльзень із рахунком 4:0.

Завдяки цій перемозі "червоні" збільшили свою серію без поразок у матчах групового етапу до позначки у 31 поєдинок (28 перемог та 3 нічиї), що стало новим рекордом ЛЧ.

Раніше цей рекорд належав мадридському Реалу, який у період з 2012 по 2017 рік продемонстрував серію без поразок із 30 матчів у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Баварія, у свою чергу, не програє на цій стадії турніру з вересня 2017 року.