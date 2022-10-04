Корреа та Мхітарян зіграють із перших хвилин проти Барселони

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють міланський Інтер та каталонська Барселона.

Міланський Інтер та каталонська Барселона зустрінуться поміж собою на Джузеппе Меацца в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Сімоне Індзагі, після поразки від Роми (1:2), вирішив використати з перших хвилин Онана в рамці воріт, тоді як де Врей зіграє в трійці центральних захисників, Мхітарян долучиться до центральної ланки, Корреа вийде в парі нападників із Лаутаро.

Хаві, на тлі перемоги над Мальоркою (1:0), залучив до стартового складу Серхі Роберто та Еріка Гарсію до захисної лінії, а Педрі повернеться до центральної ланки.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Корреа, Мартінес.

Запасні: Ханданович, Ботіс, Думфріс, Гал’ярдіні, Госенс, Джеко, Белланова, Асллані, Ачербі, Д’Амброзіо, Карбоні, Дзанотті.



Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен, Гарсія, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.

Запасні: Пенья, Тенас, Піке, Фаті, Торрес, Альба, Кесс’є, Бальде, Касадо, Торре.



Гра Інтер — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.