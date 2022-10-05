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-
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-
Ювентус
-
11 жовтня
19:45
Мілан
-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

05 жовтня 2022

Група E, Getty Images

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

Ліга чемпіонів триває, а це означає, що у черговому турі Челсі на своєму полі прийме Мілан, а Зальцбург вдома прийме Динамо Загреб.

Турнірне положення:

Челсі — Мілан
5 жовтня, 22:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі — Дані Маккені (Нідерланди)
Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Розширений анонс матчу Челсі — Мілан можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Челсі: Кепа – Джеймс, Фофана, Тіаго Сілва, Чілвелл – Галлагер, Ковачич, Маунт – Стерлінг, Обамеянг, Пулішич.

Мілан: Тетерушану – Дест, Калулу, Томорі, Балло-Туре – Беннасер, Тоналі – Ребіч, Кетеларе, Леау – Жиру.

Не зіграють: Канте – Меньян, Ернандес, Флоренці, Ібрагімович.

Під питанням: Кукурелья, Жоржиньо, Менді, Хаверц – Салемакерс, Орігі, К'єр, Сарабія.

footballпрогноз 2:1
Зальцбург — Динамо Загреб
5 жовтня, 19:45. стадіон Зальцбург, Зальцбург. Арбітр зустрічі — Андріс Трейманіс (Литва)
Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Після жеребкування, здавалося, все очевидно: Челсі та Мілан займуть перші два місця у групі, а Зальцбург та Динамо Загреб між собою розіграють третій рядок, який дозволить зіграти у Лізі Європи навесні.

Насправді – Челсі та Мілан виявилися суперниками, з якими цілком можна грати, а іноді – на рівних. Тому робити якісь висновки – передчасно.

Після двох турів Динамо Загреб йде на другому рядку, зумівши обіграти Челсі та поступившись Мілану. Зальцбург не знає смаку поразок, двічі зігравши внічию з однаковим рахунком – 1:1 (проти Мілана та Челсі).

За версією букмекерів, Зальцбург — фаворит зустрічі: перемога австрійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.69, а хорватської — 5.00. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується коефіцієнт 4.10.

Орієнтовні склади:

Зальцбург: Кен – Дедіч, Солет, Павлович, Ульмер – Капальдо, Зайвальд, Гурна-Дуат – К'єргор – Окафор, Шешко.

Динамо Загреб: Лівакович – Ристовські, Й. Шутало, Перич – Мохаррамі, Іванушець, Мішич, Адемі, Любичич – Петкович, Оршич.

Не зіграють: Фернандо, Камері, Діакіті, Око, Діамбу – Б. Шутало.

Під питанням: Око — ...

Тренери кажуть:

Маттіас Яйссле (Зальцбург): "На нас чекає матч рівних команд, усе можуть вирішити дрібниці.

Я не дивлюся в турнірну таблицю після двох турів, але майбутні матчі з Динамо вирішать, чи гратимемо ми в єврокубках наступної весни".

Анте Чачич (Динамо Загреб): "Вже після жеребкування стало зрозуміло, що Зальцбург і Динамо боротимуться за третє місце у групі. Після двох цих матчів багато чого проясниться.

Думаю, що Зальцбург зазнає більшого тиску, оскільки у нас на одне очко більше. Але у них дуже гарна команда із класними гравцями".

footballпрогноз 2:0
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