Челсі — Мілан. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу лондонського Челсі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Челсі на своєму полі прийме Мілан.

Челсі — Мілан

5 жовтня, 22:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі — Дані Маккені (Нідерланди)

Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Справи у Челсі йдуть не найкращим чином у Лізі чемпіонів. Клуб звільнив Томаса Тухеля та призначив Грема Поттера, який встиг дебютувати у матчі проти Зальцбурга. "Сині" домінували у грі, проте пропустили та рахунок залишився нічийним. Після двох турів Челсі посідає останнє місце у групі, тому обидва матчі проти Мілана мають важливе значення для лондонської команди. Потрібно брати якнайбільше очок, інакше ситуація буде критичною.

У чемпіонаті Челсі хоч і більш-менш виступає непогано, але гра залишає бажати кращого. У "синіх" проблема то зі створенням моментів біля чужих воріт, то з реалізацією. Загалом у Поттера дуже багато роботи і це величезний виклик у його кар'єрі.

Якщо говорити за Мілан, то італійська команда набрала чотири пункти у Лізі чемпіонів, а у Серії А йде на п'ятому місці, відстаючи від лідера лише на три очки. Загалом, більш ніж робоча обстановка і скрізь можна поправити або покращити результати по ходу сезону.

Ряд гравців Мілана не зможуть взяти участь у матчі через травми. У Челсі ситуація в цьому плані краща, та й на лаві запасних є низка сильних гравців, які готові підмінити футболістів основи.

За версією букмекерів, Челсі – фаворит зустрічі. Перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 1.70, а перемога Мілана – 5.10. Якщо буде зафіксовано нічию, то на таку подію пропонується показник 4.00.

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Орієнтовні склади:

Челсі: Кепа – Джеймс, Фофана, Тіаго Сілва, Чілвелл – Галлагер, Ковачич, Маунт – Стерлінг, Обамеянг, Пулішич.

Мілан: Тетерушану – Дест, Калулу, Томорі, Балло-Туре – Беннасер, Тоналі – Ребіч, Кетеларе, Леау – Жиру.

Не зіграють: Канте – Меньян, Ернандес, Флоренці, Ібрагімович.

Під питанням: Кукурелья, Жоржиньо, Менді, Хаверц – Салемакерс, Орігі, К'єр, Сарабія.

Тренери кажуть:

Грем Поттер (Челсі): "Вкрай ясно, як Мілан хоче атакувати та оборонятися. Вони вміють забивати по-різному. Челсі добре знає, хто такий Жиру. Це фантастичний гравець. Він чудово користується своїми сильними якостями.

Я з нетерпінням чекаю на матч. Мілан — топова команда. Ми повинні дуже добре зіграти, щоб досягти бажаного результату".

Стефано Пьолі (Мілан): "Це матч між двома командами, які грають в атакуючий футбол, двома командами, які намагаються домінувати.

Це суперник високого класу, тому я, зрозуміло, чекаю на непросту гру".

Турнірне положення:

Останні результати: