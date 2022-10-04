Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

04 жовтня 2022

Лерой Сане, getty images

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

Третій тур Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 4 жовтня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи C увечері на нас чекають два протистояння: спочатку мюнхенська Баварія прийме на своєму полі Вікторію Плзень, а пізніше на міланський Інтер чекає домашня зустріч з каталонською Барселоною.

Турнірне становище:

 

ІНТЕР — БАРСЕЛОНА. ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧІЧ (СЛОВЕНІЯ)

Розширений анонс матчу Інтер — Барселона можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Дюмфріс, Шкріньяр, Ачербі, Бастоні, Дімарко — Барелла, Мхітарян, Чалханоглу — Джеко, Мартінес.
Не зіграють: Брозовіч, Кордаз, Лукаку.

Барселона: Тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Алонсо — Кессьє, Бускетс, Гаві — Дембеле, Левандовські, Фаті.
Не зіграють: Араухо, Бельєрін, Депай, Кунде, де Йонг.

footballпрогноз 1:3

БАВАРІЯ — ВІКТОРІЯ ПЛЗЕНЬ. ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ, 19:45. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — НІКОЛА ДАБАНОВИЧ (ЧОРНОГОРІЯ)

Лідер групи зустрінеться з явним аутсайдером на своїй домашній арені. Мюнхенці залишили позаду досить невдалий відрізок, коли в чемпіонаті не могли виграти 4 матчі поспіть, а в одному навіть зазнали поразки (від Аугсбурга 0:1). Однак після міжнародної павзи "роттен" повернулися з новим натхненням і знесли кризовий Баєр у чемпіонаті — 4:0. Однак переконлива перемога не допомогла команді Нагельсмана вийти в лідери чемпіонату, але враховуючи потужність мюнхенського гранда і початок сезону, лідерство Баварії — питання часу.

Попри турбулентність у чемпіонаті, "роттен" не відчувають жодних незручностей у Лізі чемпіонів. На старті змагання були биті претенденти на лідерство в групі — Інтер і Барселона. Тому перемоги над Вікторією можуть зробити Баварію однією з перших команд, яка гарантує собі вихід у плей-оф.

Чинний чемпіон Чехії вдало йде по дистанції у внутрішній першості, але не витримує конкуренції в ЛЧ. Власне, це й очікувано. Команді Білека "пощастило" потрапити в групу смерті, де їй відведена роль явного аутсайдера. Навіть потрапляння до Ліги Європи буде неабияким успіхом.

До речі, стартувавши з другого раунду кваліфікації, чеський гранд зумів вчетверте у своїй історії потрапити до групової стадії Ліги чемпіонів. Варто відзначити, що розпочавши сезон аж у липні, Вікторія до сьогоднішнього дня поступилася лише двічі — Інтеру і Барселоні.

Букмекери не дають жодних шансів Вікторії. Коефіцієнт на перемогу чеського клубу — 35.00. Тріумф Баварії оцінюється мізерним коефіцієнтом — 1.06. Нічия — 15.00.

Орієнтовні склади:

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Де Лігт, Девіс — Сане, Кімміх, Горецка, Мане — Мусіала, Мюллер.
Не зіграють: Сарр, Ернандес.

Вікторія: Тврдонь — Гавел, Гейда, Перніца, Ємелка — Копіц, Калвах — Піларж, Влканова, Москера — Хори.
Не зіграють: Буха, Дедич, Каша, Ржезнік, Станек, Сікора.

Очні зустрічі:

Баварія і Вікторія лише двічі в історії перетиналися між собою. У сезоні 2013/14 команди зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів. В Німеччині Баварія розгромила суперника — 5:0, а на виїзді мінімально перемогла завдяки голу Манджукіча. До речі, з того складу Баварії залишився лише Томас Мюллер, а тренував німецьку машину Пеп Гвардіола.

footballпрогноз 4:0

 

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