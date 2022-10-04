Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

Третій тур Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 4 жовтня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи C увечері на нас чекають два протистояння: спочатку мюнхенська Баварія прийме на своєму полі Вікторію Плзень, а пізніше на міланський Інтер чекає домашня зустріч з каталонською Барселоною.

Турнірне становище:

ІНТЕР — БАРСЕЛОНА. ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧІЧ (СЛОВЕНІЯ)

Розширений анонс матчу Інтер — Барселона можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Дюмфріс, Шкріньяр, Ачербі, Бастоні, Дімарко — Барелла, Мхітарян, Чалханоглу — Джеко, Мартінес.

Не зіграють: Брозовіч, Кордаз, Лукаку.

Барселона: Тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Алонсо — Кессьє, Бускетс, Гаві — Дембеле, Левандовські, Фаті.

Не зіграють: Араухо, Бельєрін, Депай, Кунде, де Йонг.

прогноз 1:3

БАВАРІЯ — ВІКТОРІЯ ПЛЗЕНЬ. ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ, 19:45. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — НІКОЛА ДАБАНОВИЧ (ЧОРНОГОРІЯ)

Лідер групи зустрінеться з явним аутсайдером на своїй домашній арені. Мюнхенці залишили позаду досить невдалий відрізок, коли в чемпіонаті не могли виграти 4 матчі поспіть, а в одному навіть зазнали поразки (від Аугсбурга 0:1). Однак після міжнародної павзи "роттен" повернулися з новим натхненням і знесли кризовий Баєр у чемпіонаті — 4:0. Однак переконлива перемога не допомогла команді Нагельсмана вийти в лідери чемпіонату, але враховуючи потужність мюнхенського гранда і початок сезону, лідерство Баварії — питання часу.

Попри турбулентність у чемпіонаті, "роттен" не відчувають жодних незручностей у Лізі чемпіонів. На старті змагання були биті претенденти на лідерство в групі — Інтер і Барселона. Тому перемоги над Вікторією можуть зробити Баварію однією з перших команд, яка гарантує собі вихід у плей-оф.

Чинний чемпіон Чехії вдало йде по дистанції у внутрішній першості, але не витримує конкуренції в ЛЧ. Власне, це й очікувано. Команді Білека "пощастило" потрапити в групу смерті, де їй відведена роль явного аутсайдера. Навіть потрапляння до Ліги Європи буде неабияким успіхом.

До речі, стартувавши з другого раунду кваліфікації, чеський гранд зумів вчетверте у своїй історії потрапити до групової стадії Ліги чемпіонів. Варто відзначити, що розпочавши сезон аж у липні, Вікторія до сьогоднішнього дня поступилася лише двічі — Інтеру і Барселоні.

Букмекери не дають жодних шансів Вікторії. Коефіцієнт на перемогу чеського клубу — 35.00. Тріумф Баварії оцінюється мізерним коефіцієнтом — 1.06. Нічия — 15.00.

Орієнтовні склади:

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Де Лігт, Девіс — Сане, Кімміх, Горецка, Мане — Мусіала, Мюллер.

Не зіграють: Сарр, Ернандес.

Вікторія: Тврдонь — Гавел, Гейда, Перніца, Ємелка — Копіц, Калвах — Піларж, Влканова, Москера — Хори.

Не зіграють: Буха, Дедич, Каша, Ржезнік, Станек, Сікора.

Очні зустрічі:

Баварія і Вікторія лише двічі в історії перетиналися між собою. У сезоні 2013/14 команди зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів. В Німеччині Баварія розгромила суперника — 5:0, а на виїзді мінімально перемогла завдяки голу Манджукіча. До речі, з того складу Баварії залишився лише Томас Мюллер, а тренував німецьку машину Пеп Гвардіола.