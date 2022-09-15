Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над дормтундською Боруссією.

Мінімально поступаючись у рахунку, підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли переломити хід протистояння на свою користь у заключному відрізку зустрічі та забити два м'ячі.

Перший гол на свій рахунок записав Джон Стоунз, а переможний м'яч у ворота своєї колишньої команди забив Ерлінг Голанд.

Огляд матчу:



Манчестер Сіті — Боруссія Д 2:1

Голи: Стоунз, 80, Голанд, 84 — Беллінгем, 56



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аке (Вілсон-Есбранд, 59), Аканджі, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез (Альварес, 58), Голанд (Філліпс, 90+2), Гріліш (Фоден, 58).



Боруссія Д: Меєр — Меньє, Зюле, Гуммельс, Геррейру — Езкан, Джан, Беллінгем — Ройс, Модест (Шлоттербек, 78), Рейна (Мален, 62).



Попередження: Родрі, Фоден — Мален, Меньє