Вікторія Пльзень
0
Інтер
2
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
2
Тоттенгем
0
13 вересня
19:45
Ліверпуль
2
Аякс
1
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Атлетіко
0
13 вересня
22:00
Порту
0
Брюгге
4
13 вересня
22:00
Баварія
2
Барселона
0
13 вересня
22:00
Марсель
0
Айнтрахт Франкфурт
1
13 вересня
22:00
Мілан
3
Динамо Загреб
1
14 вересня
19:45
Шахтар
1
Селтік
1
14 вересня
19:45
Рейнджерс
0
Наполі
3
14 вересня
22:00
Челсі
1
РБ Зальцбург
1
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
2
РБ Лейпциг
0
14 вересня
22:00
Копенгаген
0
Севілья
0
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Боруссія Дортмунд
1
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
1
ПСЖ
3
14 вересня
22:00
Ювентус
1
Бенфіка
2
14 вересня
22:00
Баварія
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
19:45
Марсель
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
19:45
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
04 жовтня
22:00
Челсі
-
Мілан
-
05 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00

Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу

15 вересня 2022

Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над дормтундською Боруссією.

Мінімально поступаючись у рахунку, підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли переломити хід протистояння на свою користь у заключному відрізку зустрічі та забити два м'ячі.

Перший гол на свій рахунок записав Джон Стоунз, а переможний м'яч у ворота своєї колишньої команди забив Ерлінг Голанд.

Огляд матчу:


Манчестер Сіті — Боруссія Д 2:1
Голи: Стоунз, 80, Голанд, 84 — Беллінгем, 56

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аке (Вілсон-Есбранд, 59), Аканджі, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез (Альварес, 58), Голанд (Філліпс, 90+2), Гріліш (Фоден, 58).

Боруссія Д: Меєр — Меньє, Зюле, Гуммельс, Геррейру — Езкан, Джан, Беллінгем — Ройс, Модест (Шлоттербек, 78), Рейна (Мален, 62).

Попередження: Родрі, Фоден — Мален, Меньє

команди
  Rambler's Top100