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Анчелотті: Якщо Вальверде не заб’є 10 голів ногою за сезон, то може порвати мою тренерську ліцензію

15 вересня 2022

Карло Анчелотті, Getty Images

Керманич Реала прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Напередодні мадридський Реал поклав до себе в скарбничку ще три очки в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, здобувши домашню перемогу над німецьким РБ Лейпциг (2:0).

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення звітної дуелі прокоментував виступ власної команди.

"Наша гра сьогодні мене не влаштовувала. Реал був монолітним, але не гнучким — це погана, а не добра, якість. Ми хотіли уникнути закидань збоку суперників, і тому ми не надто просували лінію пресингу. Лише двічі Лейпциг зумів опинитись на просторі перед нашим штрафним, але загалом ми контролювали їхню гру.

Ми хотіли грати на перемогу, і пильність у захисті була дуже важливою. Тому ми не закликали півзахисників іти сильно вперед, але коли суперники стомились, ми цим скористались і заслужили на перемогу.

Ні, я не можу просити гравців кожного разу зіграти фантастичний матч. Достатньо буде більш вигадливо поставитись до самої гри.

Ми хотіли б забити раніше, але Ліга чемпіонів — непростий турнір. Суперники добре відреагували на поразку Шахтарю, згодом вигравши у Дортмунда. Зрештою ми зуміли з ними впоратись.

Я ніколи не відчуваю себе спокійним на лаві запасних, але хороша риса в цій команді полягає в тому, що вони є фанатами Реала. Це має велике значення. Це змушує й мене відчувати себе фанатом Мадрида, як і всіх уболівальники.

Щодо відсутності Бензема, то наша стратегія сьогодні не змінилася. Ми побачимо його стан найближчі кілька днів, але ми не збираємося нічим ризикувати. Якщо він добре потренується в суботу, він зіграє, але якщо він не в найкращому стані — він не гратиме.

Вальверде сьогодні нарешті забив — це добре. Що мене дивує в ньому, так це те, як мало він забив минулого сезону — усього один гол. Я сказав йому, що у нього кам’яні ноги, неймовірний удар.

Сьогодні він забив лівою ногою, і я йому сказав, що якщо він не заб'є хоча б десять голів за сезон, він повинен порвати мою тренерську ліцензію", — заявив італійський фахівець.

Наступним суперником команди Анчелотті стане донецький Шахтар — гра вдома 5 жовтня, на виїзді — 11 жовтня.

Источник: Marca

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