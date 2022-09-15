Анчелотті: Якщо Вальверде не заб’є 10 голів ногою за сезон, то може порвати мою тренерську ліцензію

Керманич Реала прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Напередодні мадридський Реал поклав до себе в скарбничку ще три очки в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, здобувши домашню перемогу над німецьким РБ Лейпциг (2:0).

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення звітної дуелі прокоментував виступ власної команди.

"Наша гра сьогодні мене не влаштовувала. Реал був монолітним, але не гнучким — це погана, а не добра, якість. Ми хотіли уникнути закидань збоку суперників, і тому ми не надто просували лінію пресингу. Лише двічі Лейпциг зумів опинитись на просторі перед нашим штрафним, але загалом ми контролювали їхню гру.

Ми хотіли грати на перемогу, і пильність у захисті була дуже важливою. Тому ми не закликали півзахисників іти сильно вперед, але коли суперники стомились, ми цим скористались і заслужили на перемогу.

Ні, я не можу просити гравців кожного разу зіграти фантастичний матч. Достатньо буде більш вигадливо поставитись до самої гри.

Ми хотіли б забити раніше, але Ліга чемпіонів — непростий турнір. Суперники добре відреагували на поразку Шахтарю, згодом вигравши у Дортмунда. Зрештою ми зуміли з ними впоратись.

Я ніколи не відчуваю себе спокійним на лаві запасних, але хороша риса в цій команді полягає в тому, що вони є фанатами Реала. Це має велике значення. Це змушує й мене відчувати себе фанатом Мадрида, як і всіх уболівальники.

Щодо відсутності Бензема, то наша стратегія сьогодні не змінилася. Ми побачимо його стан найближчі кілька днів, але ми не збираємося нічим ризикувати. Якщо він добре потренується в суботу, він зіграє, але якщо він не в найкращому стані — він не гратиме.

Вальверде сьогодні нарешті забив — це добре. Що мене дивує в ньому, так це те, як мало він забив минулого сезону — усього один гол. Я сказав йому, що у нього кам’яні ноги, неймовірний удар.

Сьогодні він забив лівою ногою, і я йому сказав, що якщо він не заб'є хоча б десять голів за сезон, він повинен порвати мою тренерську ліцензію", — заявив італійський фахівець.

Наступним суперником команди Анчелотті стане донецький Шахтар — гра вдома 5 жовтня, на виїзді — 11 жовтня.