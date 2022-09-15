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Голанд: Ми забили два чудові голи Боруссії — мій був трохи краще

15 вересня 2022

Голанд: Ми забили два чудові голи Боруссії — мій був трохи краще

Лідер атак Манчестер Сіті висловився про перемогу над колишньою командою.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував перемогу над Боруссією у другому турі Ліги чемпіонів (2:1).

"Зрештою, ми показали, на що спроможні. Ми такі й ось так маємо грати. Пишаюся завершальними 20 – 25 хвилинами гри. Ми забили сьогодні два чудові голи — мій був трохи кращий, якщо чесно! У Канселу вийшов гарний навіс.

Було приємно знов усіх побачити з Боруссії. Вони мене не стримали – я забив. Грали вони добре. Абсолютно не сумнівався в тому, що стежитимуть за мною всю гру, оскільки Едін Терзіч мене дуже добре знає. Три очки – ось що має значення", – сказав Холанд в інтерв'ю BT Sport.

Після двох турів Ман Сіті знаходиться на вершині квартету із шістьма балами. У Боруссії три очки, у Копенгагена та Севільї по одному балу.

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