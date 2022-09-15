Челсі — Зальцбург 1:1 Відео голів та огляд матчу

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Для лондонського Челсі домашній матч другого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського Зальцбурга носив особливий характер, бо саме в цей день на посаді головного тренера "синіх" дебютував новий керманич Грем Поттер.

Господарі відчайдушно хотіли привітати власного наставника дебютним голом під його керівництвом, однак домінування в першому таймі завершили з багатьма невдалими спробами влучити в площину чужих воріт.

Рівно таку саму кількість спроб пробити голкіпера Зальцбурга зробив Челсі й поперерві, однак у підсумку лише обмежився швидким голом Рахіма Стерлінга, і натомість пропустив перед початком заключної третини тайму.

Огляд матчу:

Челсі — Зальцбург 1:1

Голи: Стерлінг, 48 — Окафор, 75

Челсі: Кепа — Джеймс, Аспілікуета (Зієш, 82), Сілва, Кукурелья — Ковачич (Галлахер, 81), Жоржиньо — Маунт, Хавертц (Лофтус-Чік, 66), Стерлінг (Пулішич, 84) — Обамеянг (Броя, 66)

Зальцбург: Кен — Дедіч, Бернарду, Павлович, Ульмер — Капальдо, Зайвальд, Кьєргор (Гурна-Дуат, 46) — Сучич (Камері, 70) — Шешко (Адаму, 70), Окафор (Койта, 85)

Попередження: Джеймс (79) — Адаму (76), Павлович (77), Капальдо (89).

Джерело: MEGOGO.