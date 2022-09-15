Челсі втратив перемогу над Зальцбургом у дебютному матчі Поттера

Реал Мадрид дотиснув у другому таймі Лейпциг і одноосібно очолив групу Шахтаря

22:50

Бондар: Йовічевіч казав, що на цю мить Селтік може бути кращою командою, ніж Лейпциг