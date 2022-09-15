Челсі втратив перемогу над Зальцбургом у дебютному матчі Поттера

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Челсі – Зальцбург 1:1
Голи: Стерлінг, 48 – Окафор, 75
Челсі: Кепа – Джеймс, Аспілікуета (Зієш, 82), Сілва, Кукурелья – Ковачич (Галлахер, 81), Жоржиньо – Маунт, Хавертц (Лофтус-Чік, 66), Стерлінг (Пулішич, 84) – Обамеянг (Броя, 66)
Зальцбург: Кен – Дедіч, Бернарду, Павлович, Ульмер – Капальдо, Зайвальд, Кьєргор (Гурна-Дуат, 46) – Сучич (Камері, 70) – Шешко (Адаму, 70), Окафор (Койта, 85)
Попередження: Джеймс (79) – Адаму (76), Павлович (77), Капальдо (89)