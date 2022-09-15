Копенгаген — Севілья 0:0 Огляд матчу

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Виключною зустріччю другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якій так і не було відкрито рахунок, стало протистояння датського Копенгагена та андалузької Севільї на Паркені.

Іспанський колектив значно переважав суперників у володінні м’ячем у першому таймі, проте при цьому не відзначався видатними показниками за кількістю ударів у бік чужих воріт.

"Леви" натомість обрали тактику вичікування, проте навіть у другому таймі не змогли переломити хід подій на власну користі, але й при цьому майже нічого не дозволяли робити суперникам, які спромоглись лише на два удари в площину воріт за гру.

Огляд матчу:

Копенгаген — Севілья 0:0

Копенгаген: Раян — Дікс, Хочолава, Варво, Крістансен — Зека, Стаменчіч, Фальк (Лерагер, 79), Йоганнессон (Соренсен, 87), Дарамі (Мукайру, 73) — Клаессон (Геральдссон, 79).

Севілья: Дмітровіч — Теллес, Салас, Гудель, Кармона — Делейні (Гомес, 67), Фернандо, Ракитич (Хордан, 68) — Ламела (Сусо, 74), Ен Несірі (Долберг, 74) — Іско (Янузай, 84).

Попередження: Дарамі, Клаессон, Хордан, Стаменіч.

Джерело: MEGOGO.