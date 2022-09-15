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Севілья не змогла здолати Копенгаген

15 вересня 2022

Тренерський штаб Лопетегі, Getty Images

Команда Лопетегі поділила очки з данцями

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Севілья гостювала в Копенгагена.

У першому таймі вболівальники побачили досить рівну гру, але гольових шансів команди майже не створювали. У другому таймі перевага вже була за гостями. Але не можна сказати, що іспанський клуб мав стовідсотковий шанс. Гра так і закінчилась — 0:0.

Копенгаген — Севілья 0:0

Копенгаген: Раян — Дікс, Хочолава, Варво, Крістансен — Зека, Стаменчіч, Фальк (Лерагер, 79), Йоганнессон (Соренсен, 87), Дарамі (Мукайру, 73) — Клаессон (Геральдссон, 79).

Севілья: Дмітровіч — Теллес, Салас, Гудель, Кармона — Делейні (Гомес, 67), Фернандо, Ракитич (Хордан, 68) — Ламела (Сусо, 74), Ен Несірі (Долберг, 74) — Іско (Янузай, 84).

Попередження: Дарамі, Клаессон, Хордан, Стаменіч.

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