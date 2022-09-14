Голанд допоміг Манчестер Сіті здобути вольову перемогу над Боруссією Д

Колектив Хосепа Гвардіоли поступався за раухнком до настання заключних десяти хвилин основного часу.

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Манчестер Сіті — Боруссія Д 2:1

Голи: Стоунз, 80, Голанд, 84 — Беллінгем, 56



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аке (Вілсон-Есбранд, 59), Аканджі, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез (Альварес, 58), Голанд (Філліпс, 90+2), Гріліш (Фоден, 58).



Боруссія Д: Меєр — Меньє, Зюле, Гуммельс, Геррейру — Езкан, Джан, Беллінгем — Ройс, Модест (Шлоттербек, 78), Рейна (Мален, 62).



Попередження: Родрі, Фоден — Мален, Меньє