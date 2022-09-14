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04 жовтня
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-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
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04 жовтня
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РБ Зальцбург
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Динамо Загреб
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РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
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-
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-
05 жовтня
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Бондар: Йовічевіч казав, що на цю мить Селтік може бути кращою командою, ніж Лейпциг

14 вересня 2022

Бондар: Йовічевіч казав, що на цю мить Селтік може бути кращою командою, ніж Лейпциг

Захисник Шахтаря висловився про нічию з Селтіком у поєдинку Ліги чемпіонів.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар розійшовся миром із шотландським Рейнджерс.

Центральний захисник "гірників" Валерій Бондар поділився враженнями після гри.

"Селтік залишив після себе дуже хороше враження. Ми розуміли, що буде важкий матч. Готувалися до зустрічі ретельно.

Тренер наголошував, що буде важче, ніж в матчі Лейпцигом. Казав, що на цю мить Селтік може бути кращою командою за Лейпциг. Тому ми дуже ретельно підійшли до матчу.

Віддали всі сили на полі та зробили все задля перемоги, щоб порадувати вболівальників", — сказав Бондар після матчу в ефірі MEGOGO.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Селтік ви можете на Football.ua.

 

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