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-
04 жовтня
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22:00
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Мілан — Динамо Загреб 3:1 Відео голів та огляд матчу

14 вересня 2022

Мілан — Динамо Загреб 3:1 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан здобув упевнену перемогу над Динамо Загреб.

Підопічні Стефано Пьолі відправили у ворота суперника три м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для того, щоб записати до свого активу три очки.

Огляд матчу:


Мілан - Динамо Загреб 3:1
Голи: Жиру, 45, Салемакерс, 47, Побега, 77 — Оршич, 56

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі (Побега, 67), Беннасер (Круніч, 78), Салемакерс (Мессіас, 78), Діас (Дест, 78), Леау — Жиру (Де Кетеларе, 67).

Динамо Загреб: Лівакович — Любічіч, Перич, Шутало, Рістовскі (Дрміч, 78), Мохаррамі (Шпікіч, 63) — Іванушец, Мішич, Адемі — Петкович (Батуріна, 84), Оршич (Марін, 84).

Попередження: Оршич.

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