Мілан переміг Динамо Загреб

Команда з Італії здобуває першу перемогу у цьому розіграші турніру.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан вдома грав проти загребського Динамо.

Команда Стефано Пьолі з перших хвилин взяла гру під свій контроль та мала купу моментів. Але реалізувала лише один. Жиру на 45 хвилині реалізував 11-метровий удар.

На другий тайм чинний чемпіон Італії вийшов з думкою збільшити свою перевагу у рахунку, і одразу матеріалізував це. Салемакерс відгукнувся на передачу від Леао та забив гол.

Гості відіграли один м'яч на 56 хвилині. Оршич вистрілив по воротам Меньяна з меж штрафного майданчика і свій шанс не змарнував.

Але Мілан все ж був сильніший, як і удар Побеги на 77 хвилині. Він сильно пробив під поперечину та поставив крапку у матчі.

Мілан - Динамо Загреб 3:1

Голи: Жиру, 45, Салемакерс, 47, Побега, 77 — Оршич, 56

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі (Побега, 67), Беннасер (Круніч, 78), Салемакерс (Мессіас, 78), Діас (Дест, 78), Леау — Жиру (Де Кетеларе, 67).

Динамо Загреб: Лівакович — Любічіч, Перич, Шутало, Рістовскі (Дрміч, 78), Мохаррамі (Шпікіч, 63) — Іванушец, Мішич, Адемі — Петкович (Батуріна, 84), Оршич (Марін, 84).

Попередження: Оршич.