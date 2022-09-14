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Марез, Стоунз та Гюндоган зіграють із перших хвилин проти Боруссії Д

14 вересня 2022

Ріяд Марез, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи G, у якому зіграють Манчестер Сіті та дортмундська Боруссія Д.

Англійський Манчестер Сіті та дортмундська Боруссія зіграють поміж собою в другому турі Лізі чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над андалузькою Севільєю (4:0), вирішив використати з перших хвилин Стоунза та Канселу на флангах захисту, тоді як Аке зіграє в центрі оборони, а Гюндоган вийде в трикутнику в центрі поля. Марез розташується праворуч в атаці.

Едін Терзіч, на тлі поразки від РБ Лейпциг (0:3), залучив до стартового складу Гуммельса до центру захисту, тоді як Джан з'явиться в трикутнику в центрі поля, а Рейна зіграє ліворуч в атаці.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аке, Аканджі, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Карсон, Діаш, Філліпс, Альварес, Сілва, Гомес, Фоден, Палмер, Льюїс, Вілсон-Есбранд.

Боруссія Д: Меєр — Меньє, Зюле, Гуммельс, Геррейру — Езкан, Джан, Беллінгем — Ройс, Модест, Рейна.

Запасні: Унбехаун, Шлоттербек, Азар, Вольф, Мукоко, Брандт, Мален, Адеємі, Пасслак, Роте, Кулібалі.

Гра Манчестер Сіті — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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