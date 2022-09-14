ПСЖ заборонив співробітникам ізраїльського готелю фотографуватись із гравцями

Цікаві примхи зіркового клубу.

Під час проведення матчів найвищого рівня в рамках Ліги чемпіонів УЄФА організація спортивних заходів суттєво ускладнюється відповідно до статусу команди, що виступає в ролі гостей.

Зокрема, французький Парі Сен-Жермен поклав перед ізраїльським Маккабі з Хайфи цілий перелік речей, які є обов’язковими для комфортного перебування його футболістів у одному з місцевих готелів перед грою в рамках другого туру головного клубного змагання Старого Світу.

Чемпіони Франції забажали, аби їх забрали до готелю одразу з трапу літака, уникаючи при цьому будь-яких контактів із уболівальниками в аеропорту Тель-Авіва.

Потім, у супроводі місцевої поліції, футболісти прибудуть до готелю Дан Кармель у Хайфі, у якому їм віддадуть на власний розсуд цілий поверх, до якого можна буде дістатись на ліфті, призначеному виключно для делегації ПСЖ.

При цьому двері безпеки на поверсі мають бути замкнені, а ключи від них знаходитимуться в офіцеру безпеки гостьової сторони.

Довкола будівлі готелю має бути розташована охорона, а всередині парижани залишать за собою три великі кімнати для прийому їжі та проведення офіційних зустрічей.

Додатково парижани схотіли, аби весь персонал готелю здав свої мобільні телефони на зберігання, проте це прохання було одразу відхилено, а на заміну йому адміністрація Дан Кармель запевнила, що гравців не допікатимуть запитами на фотосесії.

Цікавими були й гастрономічні забаганки окремих футболістів ПСЖ. Зокрема, Серхіо Рамос волів скуштувати спеціального іспанського соусу до пасти, проте в його складі були не кошерні інгредієнти, що заборонено правилами готелю.

Місцеві кулінарні майстри вийшли з ситуації шляхом заміни заборонених складників відповідниками з кошерної кухні.

Варто зауважити, що навіть прес-конференцію перед матчем ПСЖ проводив ще на французький землі, що дозволено правилами УЄФА з огляду на тривалість перельоту більше чотирьох годин перебування в повітрі.

Окремої уваги також вартує й той факт, що президент парижан Насер Аль-Хелаїфі може не завітати до Ізраїлю, бо його рідна країна, Катар, не визнає незалежність цієї держави й фінансово підтримує організації, які Ізраїль вважає терористичними.

Матч Маккабі Хайфа — ПСЖ відбудеться 14 серпня, о 22:00.