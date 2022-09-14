Ліга чемпіонів. Група H. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи H.

Другий тур Ліги чемпіонів ще у вівторок подарував любителям футболу низку цікавих матчів, а у середу хіт-парад продовжиться матчем донецького Шахтаря проти шотландського Селтіка.

Звісно, якими б "україноцентричними" не були наші акценти та переживання, ми не можемо оминути увагою інші квартети. Зокрема, групу H, у рамках якої Маккабі Хайфа намагається нав'язати боротьбу трьом (або ж двом з половиною) грандам світового футболу.

Чи зміниться чорна смуга на автентичній (а не десятій, як минулої неділі) формі Ювентуса білою? Чи може Бенфіка вперше в сезоні "програє у футбол"? А, ну і що там ПСЖ і його старт? Як казав класик, будемо розбиратися.

1 Бенфіка 1 1 0 0 2 0 3 2 ПСЖ 1 1 0 0 2 1 3 3 Ювентус 1 0 0 1 1 2 0 4 Маккабі Хайфа 1 0 0 1 0 2 0



ЮВЕНТУС — БЕНФІКА

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ІТАЛІЯ, ТУРИН, АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус після матчу проти Салернітани понад усе воліє перевести подих. І справа тут навіть не у черговій втраті очок (хоча вона теж ганебна), а у скандалі з відміненим м'ячем Аркадіуша Міліка на останніх секундах гри.

У Лізі чемпонів команда Массіміліано Аллегрі теж стартувала не найкращим чином, програвши ПСЖ з рахунком 1:2. І будемо говорити відверто: по справі. Навіть попри сейви Доннарумми, один тільки Мбаппе міг спокійно забивати третій.

Суперник для "прогулянки" точно не найкращий — лісабонська Бенфіка. Команда, якій прогнозують стрибок нагору у найкращих традиціях амстердамського Аякса. Рогер Шмідт дав "орлам" неймовірний ефект — на початку сезону команда виграла усі 6 стартових матчів чемпіонату (загальна різниця м'ячів — 14:3) і більш ніж впевнено переграла данський Мідтьюлланн і, на жаль, наше київське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

На груповому етапі початок теж був що треба — 2:0 над Маккабі з Хайфи з суперголом лівого захисника Грімальдо. Цілком можливо, якраз на фоні цього лісабонський клуб запропонував 26-річному іспанцю новий контракт.

У Турині ввечері ми очікуємо цікаву гру з великою кількістю голів. І ризикнемо зауважити, що Юве навіть попри фактор свого стадіону не зуміє здобути перемогу. Кадрові проблеми "б'янконері" тільки збільшуються.

До слова, Анхель Ді Марія має шанс зіграти проти команди, у складі якої він починав свій європейських шлях і навіть приїжджав до Полтави. Але наразі його участь у грі під великим питанням.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Бонуччі, Де Шильо — Куадрадо, Паредес, Маккенні, Костич — Влахович, Мілік

Бенфіка: Влаходімос — Ба, А. Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Фернандес — Нерес, Рафа Сілва, Жоау Маріу — Гонсалу Рамуш

Не зіграють: К'єза, Погба, Сандро, Рабьо, Локателлі — Жоау Віктор, Лукас Веріссіму, Морату, Тавареш (усі з обох команд — травми)

Під питанням: Щенсни, Ді Марія (травми)

ПРОГНОЗ 2:2

МАККАБІ ХАЙФА — ПСЖ

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ІЗРАЇЛЬ, ХАЙФА, СТАДІОН САММІ ОФЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПСЖ у другому турі отримав прекрасного суперника для продовження своєї переможної серії. Команда Крістофа Галт'є на старті сезону демонструє просто феноменальні результати — 19 очок у 7 матчах Ліги 1 (єдина втрата очок була у грі проти Монако) і звитяга над Ювентусом у першому турі.

Очевидно, що рано чи пізно команда зі столиці Франції піде на невеличкий спад(такі закони природи), але навряд це буде у грі проти одного з багатьох ізраїльських Маккабі. Команда з Хайфи на своєму рівні теж демонструє прекрасні показники — так, вона програла Суперкубок по серії пенальті, зате згодом набрала 12 очок у 4-х турах рідного чемпіонату.

І що головне, Маккабі пройшов одразу три бар'єри на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів. Усі вони були балканські — грецький Олімпіакос, кіпрський Аполлон (той самий, з яким днями грати Дніпру-1) і сербська Црвена Звезда.

В Ізраїлі не варто очікувати сенсації. Ще у матчі проти Бенфіки гравці з Хайфи показали, що у цьому квартеті вони виконують роль пасажирів. Найкращі моменти — це удари здалеку чи на останніх хвилинах за рахунку 0:2.

І рідні трибуни (а в Ізраїлі фанатіти ой як вміють — іноді Балкани можуть позаздрити!) навряд допоможуть. Підтримка своїх уболівальників — це добре, але й ПСЖ — не Бенфіка.

Орієнтовні склади:

Маккабі Хайфа: Коен — Голдберг, Сек,, Батубінсіка, Сундгрен — Чері, Лаві, Абу Фані, Хазіза, Давід — П'єрро

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Данілу, Маркіньос — Хакімі, Фабіан Руїс, Вератті, Бернат — Мессі — Неймар, Мбаппе

Не зіграють: Джабер, Подгоряну — Кімпембе (усіх з обох команд — травми)

Під питанням: Навас, Санчеш (ПСЖ, травми)

ПРОГНОЗ 0:4