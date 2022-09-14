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-
04 жовтня
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-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
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-
Динамо Загреб
-
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19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
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Лукас Ернандес вибув на півтора місяці через травму

14 вересня 2022

Лукас Ернандес вибув на півтора місяці через травму

Баварія залишилася без французького захисника.

Матч Ліги чемпіонів Баварія – Барселона закінчився неприємностями для одного із героїв зустрічі – Лукаса Ернандеса.

За інформацією Bild, у футболіста діагностували розрив привідного м'яза стегна. Повідомляється, що Баварії доведеться обходитися без захисника шість тижнів – саме такий термін називають лікарі для відновлення француза.

Нагадаємо, Ернандес забив один із двох голів у ворота Барселони. Поєдинок завершився перемогою мюнхенців – 2:0. Переглянути відеоогляд матчу Баварія – Барселона можна за цим посиланням.

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