Лукас Ернандес вибув на півтора місяці через травму

Баварія залишилася без французького захисника.

Матч Ліги чемпіонів Баварія – Барселона закінчився неприємностями для одного із героїв зустрічі – Лукаса Ернандеса.

За інформацією Bild, у футболіста діагностували розрив привідного м'яза стегна. Повідомляється, що Баварії доведеться обходитися без захисника шість тижнів – саме такий термін називають лікарі для відновлення француза.

Нагадаємо, Ернандес забив один із двох голів у ворота Барселони. Поєдинок завершився перемогою мюнхенців – 2:0. Переглянути відеоогляд матчу Баварія – Барселона можна за цим посиланням.