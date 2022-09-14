Конте — після поразки від Спортингу: Шкода, що такий результат, але гра була дуже складною

Коуч Тоттенгема висловився після образливої поразки в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Спортинга (0:2).

"Дуже шкода, що такий результат, але гра була дуже складною. Ми зробили все, щоб здобути перемогу. У нас були дві чи три ситуації, коли ми мали б зіграти набагато краще, але зараз нам потрібно відпочити та зосередитися на тому, що буде далі у прем'єр-лізі", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів Спортинг очолює групу, маючи шість балів. У Тоттенгема та Айнтрахта – по три бали. Марсель поки що без очок у поточній Лізі чемпіонів.