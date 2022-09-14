Розповідаємо про суперника донецького Шахтаря.

У нудному статистичному рейтингу “максимальне населення кожної з країн за роками” у більшості країн стандартно проставлено чинний рік. Населення Землі росте, нещодавно перевалило за 8 мільярдів, і для переважної більшості країн кожен новий рік – рік приросту населення, великого чи ні.

В деяких країн рік піку популяції був не так давно. Наша країна саме серед таких: слоган “Ти не один, нас 52 мільйони” ґрунтувався на переписі населення 1993-го року, і навіть на початку 2022-го в Україні мешкало приблизно на 10 мільйонів менше. Тим не менш, цей пік був у недавньому минулому, і його застали дуже багато українців.

І є на планеті Земля лише одна країна, історичний пік населення якої був майже двісті років тому.

Ця країна – Ірландія. Ніколи в ній не жило більше людей, ніж у 1820-30 рр., коли чудовий клімат дозволяв місцевим фермерам обробляти свої землі, платити орендну плату лендлордам та вирощувати, як правило, картоплю. Так було до трагедії, порівняно з якою – суто статистично – меркнуть навіть війни.

Грибок фітофторозу, який бачив на картоплині, напевно, кожен із нас, почав масово вражати посіви саме в Ірландії. У місцевих жителів утворилася нестача продовольства – а власникам земель, які зазвичай проживали в Англії та потребували регулярної орендної плати, було на це наплювати. Ірландію охопив Великий картопляний голод – явище, що за масштабом затьмарює навіть голод в африканських країнах.

За 20 років населення Ірландії зменшилося на 30%: з 8,18 до 5.8 млн жителів. Важливо: ще дуже багато років після закінчення саме картопляного голоду Ірландія залишалася глибоко злиденним регіоном, населення якого зменшувалося і зменшувалося. На початок Першої світової на острові жило трохи більше 4 млн жителів, і жодна зі світових воєн, звичайно, не сприяла зростанню. Тільки цього року (у тому числі й завдяки мігрантам з України) Ірландія по населенню вийшла на рівень 1851 року, а до рівня 1840 не дійшла досі.

Селтік – команда для збору донатів

Люди тікали з острова, як із зони бойових дій. Головні герої фільму “Титанік” танцювали ірландський танець саме тому, що значну частину третього класу на кораблі складали жебраки-ірландці, які залишали батьківщину у пошуках кращого життя... У США зараз живе більше ірландців, ніж у самій Ірландії: власне, один із них є чинним президентом країни. Але найбільше ірландці, звичайно, бігли до близької Великобританії – і саме з цього почалася історія команди, з якою сьогодні гратиме Шахтар.

Разом із простими роботягами з острова на острів переїхали ірландські священики, які мали грати роль головних благодійників. Футбол, який тільки-но ставав популярним, був чудовим приводом для того, що зараз називається збором донатів: гравці, переважно ірландські, проводили матчі, а гроші, які заплатили глядачі, йшли на допомогу нужденним. Ірландський священик Едвард Ханнон заснував у 1875 році свій клуб, поставив на емблему ірландську ліру і дав йому ім'я стародавнього імені Ірландії – тобто... ні, не "Селтік". Цей клуб називається Хіберніан, і він досі грає у столиці Шотландії Единбурзі.

Але так вже склалося, що в портовому Глазго було набагато більше роботи для іммігрантів, ніж у столичному Единбурзі. Саме тому навіть у першому матчі Селтіка в історії в основі вийшли вісім запрошених гравців з Хіберніана. “Хібс” досі ображаються за крадіжку гравців, але на той момент їм важко було у чомусь звинуватити: вони просто грали у благодійних матчах.

Священик Ендрю Керінс, більш відомий як Брат Волфрід, заснував клуб спеціально для збору грошей на благодійність, дав йому ірландські біло-зелені кольори та назвав “Селтік” як головний клуб “кельтів”. “Ірландія – надто особиста, а кельти мають своє коріння по всій Європі і, таким чином, Селтік стане символом об'єднання всіх католиків Шотландії, незалежно від національності: ірландці, італійці, литовці, поляки...”.

Важко сказати, які цінності символізує сучасна Барселона, але Селтік – справді більше, ніж клуб. Це культурний символ, що сформувалася на чужiй землі. На шотландській землі живуть нащадки мігрантів вже в шостому-сьомому поколінні, які зберігають ідентичність і залишаються вірними синами ірландського народу. І ця армія неймовірно велика і дружна: про підтримку Селтіка домашніми трибунами ходять легенди, а ще клубу належить рекорд відвідуваності єврокубкового матчу. У півфіналі Кубка Чемпіонів-1969/70 проти Лідса прийшло 136 500 глядачів, і один із гравців зізнавався, що не бачив навіть освітлювальних мачт.

При цьому Селтик не ділить людей на своїх і чужих: з моменту заснування він радий бачити всіх людей незалежно від віросповідання чи національності хоч як гравців, хоч як уболівальників. У цьому їхня принципова відмінність від Рейнджерс, за яких перший католик зіграв лише 1989-го року. Род Стюарт переїхав із Шотландії до Лондона у дитячому віці, він зовсім не ірландець – але це не заважає йому бути фанатом Селтіка та приїжджати на домашні матчі.

Так, я тримався довго, але до середини матеріалу про Селтік таки змушений згадати Джерс. Історія протистояння Селтіка та Рейнджерс – теж більше, ніж просто футбольне дербі. Це протистояння підкреслено шотландського клубу з клубом мігрантів – і це робить Олд Фірм Дербі найбільшим протистоянням в історії. Навіть релігійне забарвлення, “католики проти протестантів”, в історію цього дербі проникло трохи пізніше, приблизно в 1920-ті: Селтік, повторюся, був нерозбірливий у питанні, гравців якої релігії запрошувати. Зараз, під час контрнаступу, важко не думати про звільнення Донецька, але зовсім недавно, коли Шахтар почав грати на НСК Олімпійський, дербі, подібне до «старої фірми», могло сформуватися в Києві.

У трофейному музеї Селтіка є трофей, який розігрувався лише один раз і сама участь Кельтів у розіграші якого викликала подив, що межує з обуренням. Назвіть двома словами на ту саму букву: як він називався? Відповідь наприкінці матеріалу.

Джок Стін – тренер, який програв лише часу

Це здається неможливим суто математично, але Рейнджерс лідирує у чемпіонаті Шотландії не лише за кількістю чемпіонств, а й за кількістю других та третіх місць. Як же, запитаєте ви? Якщо Селтік не брав перше місце, то яке ще він міг зайняти? Та ось різні часи були: перші сім років після Другої світової "кельти" жодного разу не потрапляли навіть у топ-3. Потім виграли чемпіонство, яке можна назвати сенсаційним, але подальші 11 сезонів не ставали чемпіонами. У цей час титул брали Абердін, Хартс, Данді, Кілмарнок – але не Селтік.

Людиною, яка нанесла Селтік на світову футбольну карту, став Джок Стін. Дитя 1920-х, він поєднував виступи за напіваматорський Альбіон Роверс із роботою в шахті – а під час Другої світової заробляв виключно завдяки ній. До кінця своїх днів він пам'ятав своє коріння (підтримував шахтарські страйки у вісімдесятих) і нагадував гравцям, що якби не футбол, то їм довелося б працювати шахтарями та вантажниками.

Стін відрізнявся з інших менеджерів повоєнної епохи. Влітку 1954-го він перервав відпустку (на той час він уже міг собі дозволити сконцентруватися на футболі – був основним захисником Селтіка) і поїхав до Швейцарії, щоб на власні очі подивитися чемпіонат світу та побачити всі новітні тенденції футболу. Геніальний психолог, який вмів домогтися поваги від усіх гравців, Стін вивчав усіх своїх суперників, був тактичним новатором і не упускав жодного шансу посилити свою команду.

Чи варто дивуватися, що успіхи пішли один за одним? Стін став тренером Селтіка в 1965-му році, і дев'ять (!) наступних сезонів “кельти” закінчили на першому місці. Навіть банкрутство Рейнджерс не дозволило Селтіку XXI століття побити цей рекорд: Джеррард змусив його зупинитися на позначці в ті ж 9 титулів поспіль. Велич того Селтіка дозволяло йому досягти успіхів і в Європі: команда здобула Кубок Чемпіонів-1967, вийшла у фінал 1970-го, двічі грала у півфіналі. Перемогу Динамо над Селтіком у першому ж раунді КЧ-67/68 можна вважати недооціненим успіхом киян. Вони по дурості вилетіли від польського Гурника і не дісталися пізніх стадій, але перемога над тим Селтіком, чинним володарем трофею, була цінна сама по собі.

Багато футбольних істориків і тактик сходяться на думці, що Селтіку повинні бути вдячні любителі атакуючого футболу в принципі. До середини шістдесятих епоху гегемонії Реала перервав великий і жахливий “бетон” Еленіо Еррери. Жорстко оборонний Інтер “закривав” матчі, після одного-єдиного голу не надаючи суперникам жодного шансу. Але у фіналі-1967 Інтер обіграли саме “кельти”. Обіграли, незважаючи на швидкий гол Інтера, матч життя воротаря (13 сейвів) Сарті та дві поперечини.

Еррера зізнавався, що був уражений фізичною готовністю суперника. Сам Стін був представником безперервних атак, які називав “футболом козацьких наскоків”. У фіналі проти Інтера “кельти” завдали по воротах бідного Сарті 53 удари рекорд, який ризикує бути вічним. Вже наступний розіграш КЧ виграв МЮ, у якого в атаці грали три володарі Золотого М'яча, потім переміг Мілан, наступні чотири “лопухих” трофеї пішли голландцям – загалом футбол перебудувався з “бетону” на атакуючі рейки.

Ореол величі Стіну надає ще й те, що він програв не якимось суперникам, а здоров'ю. 1975-го року він потрапив в автокатастрофу і лікувався майже рік – за цей час Селтік перервав чемпіонську серію. Через два роки Джок повернув “кельтам” титул, але наступний сезон вийшов невдалим: п'яте місце. Стін був і сам не проти залишити посаду менеджера заради місця у раді директорів, але йому завадила... релігія. Так, єдиним обмеженням для некатоликів у Селтіці була можливість керувати клубом – а Стін ніколи й не приховував своїх протестантських нахилів.

Вже через рік Стін тренував збірну, якій не вистачало історичних досягнень. Наслідком цього стало те, що будь-який сучасний шотландець у віковій категорії 45+ пам'ятає, що він робив 10 вересня 1985 року. Цього дня Стін... пішов із життя. Його прямо по ходу матчу з Вельсом вбив серцевий напад, і врятувати Джока не вдалося. Згодом 10.09.1985 почали називати днем, коли помер шотландський футбол.

Афрошвед-кумир Селтік Парк – символ нового часу

2002 року вболівальники Селтіка обрали символічну команду в історії. До неї увійшли 10 шотландців – переважно ті самі переможці Інтера – та один легіонер. Хто ж це? Звичайно, легендарний Хенрік Ларссон, який зумів навіть на спаді дуже допомогти Барселоні, але всі найкращі роки творив магію в Селтіку! Саме Ларссон був лідером тієї команди, яка створила найсумніший хет-трик в історії “кельтів”.

Шотландців списують на європейській арені вже не перше десятиліття, і це не заважає їм іноді дуже голосно вистрілювати. Селтік з Ларссоном в атаці та Мартіном О'Нілом, який в основному вибудовував оборону, завоював дуже багатьох уболівальників, знімаючи один гучний скальп за іншим. Блекберн, Сельта, Штутгарт, Ліверпуль, Боавішта (яка, як не дивно, грала саме у півфіналі) по черзі поступилися тим “кельтам”, щоб... Щоб у фіналі Кубка УЄФА-2003 спалахнула зірка Жозе Моуріньо. Незважаючи на дубль Ларссона, його Порту виявився все-таки сильнішим.

У тому сезоні Селтік не виграв нічого. Європейські перегони забрали занадто багато сил, а в чемпіонаті “кельти” набрали всього 97 очок, з різницею м'ячів лише 98-26. Рейнджерс набрали ті ж 97, але з різницею 101-28 – все вирішила різниця в один гол у різниці забитих та пропущених. Програв Селтік вічному супернику ще у фіналі Кубка ліги: 1:2, гол “кельтів” забив зрозуміло хто. Ларссон поїхав до Барселони – і там, незважаючи навіть на важку травму та серйозний вік (до фіналу Кубка УЄФА йому було майже 33), зміг відіграти вирішальну роль у фіналі Ліги чемпіонів-2005/06.

До речі, не можна не відзначити, що клуб, який заснований ірландцями, дуже любить тренерів з Північної Ірландії і трохи – Ірландії звичайної. Мартін О'Ніл став для Селтіка найкращим тренером XXI століття, Ніл Леннон приходив у клуб двічі, Брендан Роджерс оновив статистичні рекорди між Ліверпулем і Селтіком, блискуче відпрацювавши два сезони. Це більше, ніж у новому столітті було навіть шотландських фахівців!

Селтік-2022: посилення з усіх кінців світу

Нинішній Селтік далекий від тих висот. Він і мислить дуже приземлено: підписав австралійського тренера Ангелоса Постекоглу, який раніше працював у чемпіонаті Японії, взяв чотирьох знайомих йому японські гравці. Джо Гарт переїхав до Шотландії після того, як у Тоттенхемі йому відмовилися надавати роль навіть другого воротаря – і після запасу Вест Гема та Бернлі.

Але цей Селтік дуже ефективний. Той самий Гарт переживає другу молодість, японці Фурухаші та Хатате грають у шотландській лізі краще, ніж у японській, а Постекоглу чудово впровадив у Селтік схему 4-3-3. Величезну роль у тактиці Постекоглу грають вінгбеки (до речі, саме амплуа “вінгбек” з'явилося у футболі завдяки Стіну: він вимагав підключатися до атак "навіть" крайніх захисників) Грег Тейлор та Йосип Юранович. Стримати їх на флангах – значить вже вимкнути дві третини атакуючого потенціалу “кельтів”, і від Коноплі з Лукасом Тейлором знадобиться максимум їхніх оборонних навичок.

У Лізі чемпіонів з визначення немає команд без історії. Нові та нові футболісти зізнаються, що грають заради матчів із Барселоною, Міланом, Ліверпулем. Селтік, через прописку в чемпіонаті, що стрімко слабне, футболістами нових поколінь у цьому ряду не згадується. Тим не менш, Селтік залишається беззастережно великим клубом: клубом, створеним для допомоги знедоленим. Клубом, який при цьому зберігає свою ідентичність уже в третьому столітті.

P.S. А на запитання: кубок коронації. У 1953-му, на честь сходження на престол Єлизавети II, по чотири найкращі клуби Англії та Шотландії зіграли разовий турнір. Послідовно обігравши Арсенал, МЮ та Хіберніан (ось які часи були: саме шотландці розігрували фінал, винісши всіх англійців!), “кельти” у присутності 117 тисяч глядачів взяли трофей. Участь Селтіка у такому турнірі викликала питання: як клуб, сама історія появи якого зумовлена болем, заподіяним Дубліну Лондоном, може брати участь у турнірі на честь британської корони.