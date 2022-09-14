Ліга чемпіонів. Група Е. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА продовжує продовжує набирати обертів. У рамках групи E увечері на нас чекають два протистояння: спочатку Мілан прийме на своєму полі загребське Динамо, а пізніше на лондонський Челсі очікує домашня зустріч з РБ Зальцбург.

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 19:45. САН-СІРО, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Мілан у статусі чинного чемпіона Італії не зміг здолати Зальцбург, який вкотре довів свою конкурентоспроможність не лише в австрійській першості, а й серед найкращих клубів Європи. У тій зустрічі "россонері", які цього сезону ще не знають поразок (4 перемоги та 2 нічиї в Серії А), безперечно розраховували на перемогу, однак і нічию не можна записати в розряд провалів, особливо на тлі поразки Челсі від Динамо Загреб. Мілан проти Зальцбурга більше володів м'ячем, але в завершальній стадії італійському гранду ще є над чим працювати.

Минулого тижня Динамо Загреб став однією з головних сенсацій у Лізі чемпіонів за рахунок своєї мінімальної перемоги над лондонським Челсі, керівництво якого наступного ж дня звільнило Томаса Тухеля з посади головного тренера. Гравці хорватського гранда скористався беззубою грою "синіх" в атаці, у другій половині зустрічі продемонстрували дисципліну в оборонній фазі, а в атаці зуміли реалізувати один із нечисленних моментів. Так само Зальцбург зумів відібрати очки у Мілана тижнем раніше, але при цьому створивши набагато більше моментів, ніж Загреб проти Челсі. Якщо футболісти Динамо продовжать так само якісно діяти другим номером, то їм цілком під силу відібрати очки ще й у чемпіона Італії.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Стефано Піолі. Так, на перемогу Мілана пропонується коефіцієнт 1,29, тоді як потенційний успіх Загреба оцінюється показником 11,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер — Салемейкерс, де Кетеларе, Рафаел Леау — Жиру

Динамо Загреб: Лівакович — Мохаррамі, Ристовскі, Й. Шутало, Перич, Любичич — Адемі, Іванушец, Мішич — Оршич, Петкович

Не зіграють: Ребіч, Орігі, Круніч — Б. Шутало

Під питанням: ... — Менало

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розширений анонс матчу Челсі — Зальцбург можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — Фофана, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Кукурелья — Маунт, Стерлінг, Гаверц

Зальцбург: Кен — Дедіч, Павлович, Бернардо, Ульмер — Зайвальд — Капальдо, Камері, Кьєргор — Окафор, Фернандо

Не зіграють: Канте — Дьямбу, Койта, Оморегі, Пентковські, Тиджані, Соле, Вебер

Під питанням: Менді — Сучич

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