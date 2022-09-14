Челсі — Зальцбург. Напередодні

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Лондоні на нас чекає очне протистояння між англійським Челсі та австрійським Зальцбургом, які разом із Міланом та Динамо Загреб є представниками квартету E.
СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Динамо Загреб став для Томаса Тухеля останнім у якості головного тренера Челсі. Наступного дня після мінімальної поразки від хорватського колективу боси "синіх" відправили німецького фахівця у відставку, що стало шокуючою новиною для багатьох уболівальників Челсі. Зрозуміло, що причина звільнення аж ніяк не в тому провальному результаті в Загребі на фоні з беззубою грою команди... Відносини між Тухелем та новими власниками були натягнуті ще влітку, тож цей союз залишається у минулому.
Новим головним тренером Челсі призначили Грема Поттера, який збудував у Брайтоні симпатичний колектив, який робить ставку на комбінаційну гру. Поєдинок Ліги чемпіонів із Зальцбургом стане для англійського фахівця дебютним на новій посаді. Враховуючи, що Челсі – це перший досвід для Поттера у топ-клубі, за його роботою буде цікаво спостерігати у будь-якому випадку. Зважаючи на перенесення сьомого туру АПЛ через смерть Королеви Єлизавети II, у Поттера з'явилося більше часу познайомитися з командою, тоді як у самої команди — перевести дух і вивчити вимоги нового керманича.
Щодо суперника Челсі, то домінування Зальцбурга на внутрішній арені не є ні для кого великим сюрпризом. Набагато цікавіше подивитися за молоддю австрійських "биків" на європейській арені на тлі сильніших суперників. І перший тест у Лізі чемпіонів команда Маттіаса Яйссле пройшла досить непогано, зігравши у першому турі внічию з чинним чемпіоном Італії – Міланом. Зрозуміло, що "росонері" у тій зустрічі більше володіли м'ячем, але щодо кількості створених моментів — тут Зальцбург нічим не поступився Мілану. На тлі цього, здається, дебют Поттера в Челсі цієї середи точно не буде простим випробуванням, хоч у австрійців, як і раніше, спостерігаються кадрові проблеми.
За версією компанії Parimatch Ukraine
, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,35, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 8,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,60.
Проект реалізовано за підтримки партнера Parimatch Ukraine.
Компанія продовжує підтримку українського спорту навіть підчас війни.
Бренд Parimatch Ukraine та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Челсі: Кепа — Фофана, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Кукурелья — Маунт, Стерлінг, Гаверц
Зальцбург: Кен — Дедіч, Павлович, Бернардо, Ульмер — Зайвальд — Капальдо, Камері, Кьєргор — Окафор, Фернандо
Не зіграють: Канте — Дьямбу, Койта, Оморегі, Пентковські, Тиджані, Соле, Вебер
Під питанням: Менді — Сучич
ПОТОЧНА ФОРМА
ЦІКАВІ ФАКТИ
- Грем Поттер дебютує на посаді головного тренера Челсі після того, як Томаса Тухеля було звільнено після мінімальної поразки від Динамо Загреб тижнем раніше
- Незважаючи на велику кількість травм, Зальцбург не програє у восьми матчах поспіль. У семи із цих зустрічей "бики" здобули перемоги.
прогноз 2:1