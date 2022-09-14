Челсі — Зальцбург. Напередодні

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Лондоні на нас чекає очне протистояння між англійським Челсі та австрійським Зальцбургом, які разом із Міланом та Динамо Загреб є представниками квартету E.

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Динамо Загреб став для Томаса Тухеля останнім у якості головного тренера Челсі. Наступного дня після мінімальної поразки від хорватського колективу боси "синіх" відправили німецького фахівця у відставку, що стало шокуючою новиною для багатьох уболівальників Челсі. Зрозуміло, що причина звільнення аж ніяк не в тому провальному результаті в Загребі на фоні з беззубою грою команди... Відносини між Тухелем та новими власниками були натягнуті ще влітку, тож цей союз залишається у минулому.

Новим головним тренером Челсі призначили Грема Поттера, який збудував у Брайтоні симпатичний колектив, який робить ставку на комбінаційну гру. Поєдинок Ліги чемпіонів із Зальцбургом стане для англійського фахівця дебютним на новій посаді. Враховуючи, що Челсі – це перший досвід для Поттера у топ-клубі, за його роботою буде цікаво спостерігати у будь-якому випадку. Зважаючи на перенесення сьомого туру АПЛ через смерть Королеви Єлизавети II, у Поттера з'явилося більше часу познайомитися з командою, тоді як у самої команди — перевести дух і вивчити вимоги нового керманича.