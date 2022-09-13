Тоттенгем вперше у сезоні програв, Спортінг вперше виграв два стартових матчі у Лізі чемпіонів

Два різних досягнення у одному поєдинку.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Тоттенгем несподівано поступився Спортінгу з рахунком 0:2.

Ця поразка стала першою для команди Антоніо Конте у сезоні-2022/23. До цього вони п'ять разів вигравали, та двічі зіграли унічию.

Натомість лісабонському клубу є чому радіти. Спортінг вперше у своїй історії виграв два стартових матчі у Лізі чемпіонів.

Команда Рубена Аморіма лише від кінець матчу зуміла реалізувати два своїх моменті. Спочатку забив Паулінью, а після Гомес.

Відео голів та огляд матчу Спортінг — Тоттенгем можна дивитись на Football.ua.