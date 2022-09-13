Спортінг — Тоттенгем 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У рамках другого туру Спортінг вдома зміг обіграти Тоттенгем із рахунком 2:0.
Голами у цьому поєдинку відзначались Пауліньо на 90 хвилині та Гомес вже на 90+3 хвилині.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Спортінг Л - Тоттенгем 2:0
Голи: Паулінью, 90, Гомеш, 90+3
Спортінг Л: Адан – Порро, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу – Нуну Сантуш, Угарте, Моріта (Александропулос, 71) – Педру Гонсалвеш, Едвардс (Гомеш, 90+2), Трінкау (Паулінью, 76).
Тоттенгем: Льоріс – Емерсон, Даєр, Девіс, Ромеро, Перишич – Хейб'єрг, Бентанкур – Сон Хин Мін (Кулусевські, 72), Кейн, Рішарлісон.