Стрічка новин

23:17

Нова зірка? Кудус забив п'ять голів в останніх чотирьох матчах Аякса

22:55

Тоттенгем вперше у сезоні програв, Спортінг вперше виграв два стартових матчі у Лізі чемпіонів

22:40

Спортінг — Тоттенгем 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

22:22

Інтер — Вікторія Пльзень 2:0 Відео голів та огляд матчу

22:22

Швед: Коли я перебував у Селтіку, це була геть інша команда

21:55

Йовічевіч — про матч із Селтіком: Хочемо переконати себе, що можемо ще раз зіграти на тому ж рівні, що і з Лейпцигом

21:43

Тоттенгем поступився Спортінгу Л

21:35

Інтер на класі переміг Вікторію Пльзень

21:27

Яремчук та Соболь залишились в запасі у матчі проти Порту

21:17

Левандовські вперше після трансфера до Барселони зіграє проти Баварії на Альянц Арені