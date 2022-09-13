Левандовські вперше після трансфера до Барселони зіграє проти Баварії на Альянц Арені

13 вересня 2022

Роберт Левандовські, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють мюнхенська Баварія та каталонська Барселона.

Мюнхенська Баварія та каталонська Барселона зустрінуться поміж собою на Альянц Арені в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Юліан Нагельсманн, після нічиєї проти Штутгарта, вирішив використати з перших хвилин Павара на правому фланзі захисту, тоді як Ернандес зіграє в парі центральних оборонців. Забітцер доповнить опорну зону до пари Кімміху, Сане та Мане будуть долучені до атаки.

Хаві, на тлі перемоги над Кадісом (4:0), залучив до стартового складу Серхі Роберто, Крістенсена та Алонсо до лінії захисту, Педрі зіграє в центральному трикутнику, а Рафінья та Дембеле будуть обабіч Левандовські в атаці.

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер — Сане, Мюллер, Мусіала — Мане.

Запасні: Ульрайх, де Лігт, Гнабрі, Горецка, Шупо-Мотінг, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Станішич.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.

Запасні: Пенья, Тенас, Бельєрін, Піке, Фаті, Торрес, Депай, Альба, Кесс’є, де Йонг, Гарсія, Бальде.

Гра Баварія — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

команди
статті на тему:
Баварія - Барселона, Getty Images 13 сентября 2022 Баварія — Барселона. Напередодні
  Rambler's Top100