Баварія — Барселона. Напередодні

Football.ua анонсує матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На своєму полі Баварія прийме Барселону, а Роберт Левандовські знову зіграє на "Альянц Арені".

Баварія — Барселона

Вівторок, 13 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі – Данні Маккелі (Нідерланди).

Баварія розпочала сезон у Лізі чемпіонів із виїзної перемоги над Інтером, а ось у Бундеслізі "ротен" не можуть виграти три матчі поспіль. Зазначається, що реалізація Баварії бажає кращого. Але це не вперше, коли мюнхенський колектив стартує не найкращим чином, але протягом сезону набирає оптимальні кондиції.

В останніх матчах Баварія часто перемагала Барселону, але тепер мюнхенський клуб без провідного бомбардира — Роберта Левандовскі, який тепер виступає за каталонський клуб, і не дасть розслабитися своїй колишній команді. Напевно, у нього буде підвищена мотивація відзначитися у воротах Баварії. І якщо це станеться, чи святкуватиме Роберт взяття воріт?

Після минулих невдалих сезонів у Лізі чемпіонів, Барселона стала значно сильнішою, посилилася на трансферному ринку та готова перемагати. У першому турі каталонський клуб розгромив Вікторію Пльзень, однак це не найгрізніша команда, проте...

Цього сезону Барселона непогано стартувала в Ла Лізі, проте суперників рівня Баварії у неї ще не було.

За версією букмекерів, кращі шанси на перемогу у Баварії: перемога мюнхенського колективу оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога Барселони — 3.75. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.40.

Орієнтовні склади:

Баварія: Ноєр – Павар, де Лігт, Ернандес, Девіс – Кімміх, Забітцер – Сане, Мюллер, Гнабрі – Мане.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Гарсія, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Рафінья, Левандовскі, Дембеле.

Не зіграють: Сарр...

Під питанням: Коман — ...

Цікаві факти:

- Баварія не програвала в останніх 30 із 32 матчів Ліги чемпіонів.

- Баварія забивала як мінімум три голи в останніх чотирьох матчах проти Барселони у всіх турнірах.

- Баварія виграла 7 з останніх 8 матчів проти Барселони у всіх турнірах.

- Баварія вигравала і у таймі, і у матчі в останніх трьох іграх проти Барселони у всіх змаганнях.

Тренери кажуть:

Юліан Нагельсманн (Баварія): "Якщо побачу завтра Левандовскі, то потисну йому руку. Буду радий, якщо вболівальники теж його привітають. Це нормально, коли людина стільки віддала клубу. Так і має бути. Не знаю, чи він найнебезпечніший гравець у складі суперника, але впевнений, що він буде головною загрозою для наших воріт. Втім, якщо у нього не буде м'яча, йому буде складніше забити".

Хаві (Барселона): "Матч не стане визначальним, чи переможемо ми, зіграємо внічию або програємо. Не можна робити висновки на підставі одного матчу, але на нас чекає серйозне випробування. Перемога тут стане великим досягненням. Ми багато працювали в останні дев'ять місяців і вважаємо себе досить сильними, щоб боротися на рівних”.