Ван Бронкхорст: У Рейнджерс ми знаємо, що дві поразки поспіль неприпустимі

Шотландська команда не збирається програвати.

Головний тренер Рейнджерс Джованні Ван Бронкхорст дав коментар перед грою проти Наполі.

"Настрій хороший, ми разом пару днів добре готувалися до цієї гри. Завтра для нас буде час для виступу. Ми хочемо вдосконалюватися після кожної гри, стандарти, безумовно, є однією з областей, у яких ми не впоралися, і ми приділили увагу їх вдосконаленню.

Наполі — дуже сильна команда. Ми знаємо, що перед нами стоїть завдання проти дуже хорошої команди, але ми дуже добре підготовлені.

Ми зіткнулися з важкими поразками, ми говорили про це і робили висновки, тепер є шанс завтра отримати хороший результат у нас вдома. У Рейнджерс ми знаємо, що дві поразки поспіль неприпустимі. Ми йдемо завтра перемагати з нашою філософією", — наводить слова Ван Бронкхорста Football Italia.