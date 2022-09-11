Матч Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі перенесли на один день

Поєдинок відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

Рейнджерс на своєму офіційному сайті оголосив про перенесення майбутнього матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Спочатку ця зустріч мала пройти 13 вересня о 22:00, але тепер матч відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

Причиною переносу матчу стали серйозні обмеження ресурсів поліції та організаційні проблеми, пов’язані з недавньої смертю королеви Єлизавети II. Вболівальникам, які купили квитки на матч 13 вересня, а 14-го не зможуть його відвідати, повернуть кошти.

Крім того, на матчі не буде присутніх виїзних вболівальників Наполі. В УЄФА підтвердили, що з міркувань спортивної чесності фанатам Рейнджерс не буде дозволено відвідати матч-відповідь у Неаполі.