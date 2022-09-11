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-
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-
13 вересня
22:00
Рейнджерс
-
Наполі
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
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Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
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-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Матч Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі перенесли на один день

11 вересня 2022

Матч Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі перенесли на один день

Поєдинок відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

Рейнджерс на своєму офіційному сайті оголосив про перенесення майбутнього матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Спочатку ця зустріч мала пройти 13 вересня о 22:00, але тепер матч відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

Причиною переносу матчу стали серйозні обмеження ресурсів поліції та організаційні проблеми, пов’язані з недавньої смертю королеви Єлизавети II. Вболівальникам, які купили квитки на матч 13 вересня, а 14-го не зможуть його відвідати, повернуть кошти.

Крім того, на матчі не буде присутніх виїзних вболівальників Наполі. В УЄФА підтвердили, що з міркувань спортивної чесності фанатам Рейнджерс не буде дозволено відвідати матч-відповідь у Неаполі.

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