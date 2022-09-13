Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

У вівторок, 13 вересня, у групі C пройдуть відразу два поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів: Баварія прийме Барселону, а Інтер вирушить на виїзд до Вікторії Пльзень.
Баварія — Барселона
Вівторок, 13 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі – Данні Маккелі (Нідерланди).
Розширений анонс матчу Баварія — Барселона можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.
Орієнтовні склади:
Баварія: Ноєр – Павар, де Лігт, Ернандес, Девіс – Кімміх, Забітцер – Сане, Мюллер, Гнабрі – Мане.
Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Гарсія, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Рафінья, Левандовскі, Дембеле.
Не зіграють: Сарр...
Під питанням: Коман — ...
прогноз 2:1
Вікторія Пльзень — Інтер
Вівторок, 13 вересня, 19.45. Стадіон Доосан Арена, Пльзень. Головний арбітр зустрічі – Сандро Шерер (Швейцарія).
Вікторії, звісно, не пощастило опинитися в такій сильній групі, де Баварія, Барселона та Інтер. Клуб із міста Пльзень виглядає очевидним аутсайдером групи. Якщо не станеться якогось дива, то зайняти навіть третє місце і опинитися в Лізі Європи завдання практично нездійсненне.
На старті сезону Інтер виглядає непереконливо. У чемпіонаті "нерадзурі" вже двічі програли, а також поступилися у першому турі ЛЧ мюнхенській Баварії. Проте колектив Індзагі знаходиться лише у двох очках від першого місця у турнірній таблиці Серії А.
За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога міланської команди оцінюється коефіцієнтом 1.47, а перемога Вікторії – 6.70. Якщо буде нічия, то такий результат пропонується показник 4.90.
Орієнтовні склади:
Вікторія Пльзень: Станек – Гавел, Гейда, Перниця, Емелька – Калвах, Буча – Копіц, Сікора, Москера – Хорий.
Інтер: Онана – Шкрініар, де Врей, Бастоні – Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Госенс – Мартінес, Джеко.
Не зіграють: П'єса – Дальберт, Лукаку, Бразау.
Під питанням: Копіц, Рженік, Климент — ...
Тренери кажуть:
Міхал Білек (Вікторія Пльзень): "Якщо хочемо набрати у цій групі якісь бали, треба робити це тут. Ми сильні на своєму полі".
Сімоне Індзагі (Інтер): "Це дуже важливий матч. Ми знаємо, що потрапили до важкої групи, але ми хочемо в ній грати.
Наш перший матч видався не найкращим. Ми старалися, але Баварія була сильнішою. Розуміємо, що у грі з Вікторією будуть свої провали, і ми хочемо вийти з них якнайкраще”.
прогноз 1:3