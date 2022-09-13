Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

До вашої уваги анонс матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

У вівторок, 13 вересня, у групі C пройдуть відразу два поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів: Баварія прийме Барселону, а Інтер вирушить на виїзд до Вікторії Пльзень.

Баварія — Барселона

Вівторок, 13 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі – Данні Маккелі (Нідерланди).

Розширений анонс матчу Баварія — Барселона можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Баварія: Ноєр – Павар, де Лігт, Ернандес, Девіс – Кімміх, Забітцер – Сане, Мюллер, Гнабрі – Мане.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Гарсія, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Рафінья, Левандовскі, Дембеле.

Не зіграють: Сарр...

Під питанням: Коман — ...

прогноз 2:1

Вікторія Пльзень — Інтер

Вівторок, 13 вересня, 19.45. Стадіон Доосан Арена, Пльзень. Головний арбітр зустрічі – Сандро Шерер (Швейцарія).

Вікторії, звісно, не пощастило опинитися в такій сильній групі, де Баварія, Барселона та Інтер. Клуб із міста Пльзень виглядає очевидним аутсайдером групи. Якщо не станеться якогось дива, то зайняти навіть третє місце і опинитися в Лізі Європи завдання практично нездійсненне.

На старті сезону Інтер виглядає непереконливо. У чемпіонаті "нерадзурі" вже двічі програли, а також поступилися у першому турі ЛЧ мюнхенській Баварії. Проте колектив Індзагі знаходиться лише у двох очках від першого місця у турнірній таблиці Серії А.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога міланської команди оцінюється коефіцієнтом 1.47, а перемога Вікторії – 6.70. Якщо буде нічия, то такий результат пропонується показник 4.90.

Орієнтовні склади:

Вікторія Пльзень: Станек – Гавел, Гейда, Перниця, Емелька – Калвах, Буча – Копіц, Сікора, Москера – Хорий.

Інтер: Онана – Шкрініар, де Врей, Бастоні – Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Госенс ​​– Мартінес, Джеко.

Не зіграють: П'єса – Дальберт, Лукаку, Бразау.

Під питанням: Копіц, Рженік, Климент — ...

Тренери кажуть:

Міхал Білек (Вікторія Пльзень): "Якщо хочемо набрати у цій групі якісь бали, треба робити це тут. Ми сильні на своєму полі".

Сімоне Індзагі (Інтер): "Це дуже важливий матч. Ми знаємо, що потрапили до важкої групи, але ми хочемо в ній грати.

Наш перший матч видався не найкращим. Ми старалися, але Баварія була сильнішою. Розуміємо, що у грі з Вікторією будуть свої провали, і ми хочемо вийти з них якнайкраще”.