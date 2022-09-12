Нагельсман: Барселона підписала Левандовського. Тепер це зовсім інша команда

Слова тренера Баварії перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн висловився напередодні матчу із Барселоною у другому турі Ліги чемпіонів.

"Я добре знаю Барселону. Вони підписали кількох добрих гравців. Наприклад, Левандовського. Тепер це зовсім інша команда порівняно з тією, що ми бачили у 3-4 останніх матчах із Баварією.

Барселона діє агресивно та обороняється з високою лінією, там грають такі півзахисники, як Гаві та Педрі. На нас чекає важка гра", — передає слова тренера Bayern & Germany.

Матч Баварія – Барселона відбудеться 13 вересня у Мюнхені. Старт поєдинку – о 22:00. Слідкувати за розвитком подій можна в онлайн-трансляції на Football.ua.