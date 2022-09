Тоттенгем підтвердив, що матч Ліги чемпіонів проти Спортінга Л відбудеться за планом

Лондонський Тоттенгем повідомив про те, що поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортінгу відбудеться у заплановані терміни.

Зазначимо, що у Великій Британії зараз триває десятиденна жалоба у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II, через що матчі сьомого туру АПЛ було перенесено.

"Через технічну помилку, матч вівторка проти лісабонського Спортінга на нашому сайті відображається як перенесений.

Ми можемо підтвердити, що це невірно — матч відбувається за планом. Ми терміново розглядаємо проблему та приносимо вибачення за можливі незручності", — повідомила пресслужба Тоттенгема в Twitter.

Due to a technical error, Tuesday’s match against Sporting CP is displaying as postponed on our website.



We can confirm this is incorrect — the match is going ahead as planned. We are looking into the issue urgently and apologise for any inconvenience caused.