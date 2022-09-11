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-
13 вересня
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Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Рейнджерс
-
Наполі
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
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-
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-
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Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Тоттенгем підтвердив, що матч Ліги чемпіонів проти Спортінга Л відбудеться за планом

11 вересня 2022

Тоттенгем підтвердив, що матч Ліги чемпіонів проти Спортінга Л відбудеться за планом

Єврокубкова зустріч лондонського клубу пройде найближчого вівторка о 19:45.

Лондонський Тоттенгем повідомив про те, що поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортінгу відбудеться у заплановані терміни.

Зазначимо, що у Великій Британії зараз триває десятиденна жалоба у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II, через що матчі сьомого туру АПЛ було перенесено.

"Через технічну помилку, матч вівторка проти лісабонського Спортінга на нашому сайті відображається як перенесений.

Ми можемо підтвердити, що це невірно — матч відбувається за планом. Ми терміново розглядаємо проблему та приносимо вибачення за можливі незручності", — повідомила пресслужба Тоттенгема в Twitter.

Нагадаємо, матч Спортінг Лісабон — Тоттенгем відбудеться в вівторок, 13 вересня, в 19:45 за київським часом.

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