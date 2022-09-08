Інтер — Баварія 0:2 Відео голів та огляд матчу

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У рамках першого туру Ліги чемпіонів Баварія у гостях змогла розібратись з Інтером (0:2).

На 25 хвилині рахунок відкрив Лерой Сане, а у другому таймі вболівальники змогли побачити автогол Даніло Д'Амброзіо.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Інтер — Баварія 0:2

Голи: Сане, 25, Д’Амброзіо, 66 (авт.)



Інтер: Онана — Д’Амброзіо, Шкрініар (де Врей, 72), Бастоні (Дімарко, 72) — Думфріс (Дарміан, 72), Мхітарян, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартінес, Джеко (Корреа, 71).



Баварія: Ноєр — Павар, де Лігт (Упамекано, 75), Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер (Горецка, 62) — Коман (Гнабрі, 75), Мюллер, Сане — Мане.



Попередження: Дімарко — де Лігт.