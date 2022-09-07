Баварія впевнено розібралась із Інтером

Коллектив Юліана Нагельсманна одразу вирішив вказати на фаворита групи.

Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА з нами був тільки другий день, а ми вже встигли побачити як очікувані звитяги відвертих фаворитів протистоянь, так і геть несподівані результати накшталт перемоги хорватського Динамо Загреб над лондонським Челсі (1:0), після якої керівництво "синіх" не затрималось із рішенням про відставку тренерського штабу. Однак були й такі пари в першому турі, у яких яскраво виражений фаворит не мав місця для визначення. Наприклад, на Джузеппе Меацца міланський Інтер зустрічався з мюнхенською Баварією й це був справжній ремейк фіналу зразка сезону-2009/10.

Тоді "нерадзуррі" під керівництвом Жозе Моуріньо справді домінували в європейському футболі, однак цього року вони навіть не мали за плечима чемпіонського статусу, який на внутрішній арені в них відібрав Мілан, котрий ще й здолав команду тепер уже Сімоне Індзагі в запальному дербі минулого вікенду (3:2). Німецький "Рекордмайстер" тим часом за це десятиріччя встиг стати домінуючою силою в Бундеслізі, але до звітної дуелі підійшов також не в якості одноосібного лідера турнірної таблиці.

Ще під час міланського дербі до Інтера виникало багато запитань стосовно організації гри в атаці, а вже перші хвилини звітної зустрічі показали, що за настільки нетривалий проміжок часу Індзагі не вдалось їх вирішити. Баварія повільно, наче без особливого бажання, проте методично заводила м’яч усе ближче до чужого штрафного з кожною наступною хвилиною ігрового часу. Цікаво було відзначити, що через високий блок ізбоку суперників переважну більшість завершень атак брав на себе дальніми пострілами Йосуа Кімміх, і робив це переважно з неробочої лівої ноги.

Дебютант міланського клубу Онана тільки розминався на цих ударах, проте зрештою геній центру поля Баварії знайшов можливість закинути м’яч за спини центральним захисникам на Сане на 25 хвилині, а Лерой переграв камерунця в ситуації один на один. Належної відповіді на результативну дію суперників Інтер не мав, тому полишав межі поля перед перервою за значної переваги за всіма показниками, окрім безпосереднього забитих м’ячів.

Індзагі провів бесіду з власними підопічними за час короткої павзи, і вони дійсно почали куди більш змістовно діяти на чужій половині поля. Були моменти, коли захисники мюнхенського клубу трошки допомагали господарям до певного ступеня панічними діями на власній половині поля, однак зрештою граду матчу від того не підвищився.

Баварія на досвіді перечекала певний відтинок матчу в захисті, а потім пішла за другим голом та добиттям суперників. Удалось забити гостям у доволі зухвалий спосіб, бо інакше одразу подвійну стінку на правому фланзі чужого штрафного між Сане та Команом назвати було не можна, а на завершення прострілу Лероя капітан Д’Амброзіо коліном незграбно перевів м’яч у сітку власних воріт. По тому моменти були в обидвох команд, проте вони були потрібні для того, аби неповні трибуни Джузеппе Меацца геть не спорожніли завчасно.

У наступному турі міланський Інтер гратиме в гостях проти чеської Вікторії Пльзень, а мюнхенська Баварія зустрінеться на Альянц Арені з каталонською Барселоною.Інтер —0:2Сане, 25, Д’Амброзіо, 66 (авт.)Онана — Д’Амброзіо, Шкрініар (де Врей, 72), Бастоні (Дімарко, 72) — Думфріс (Дарміан, 72), Мхітарян, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартінес, Джеко (Корреа, 71).Ноєр — Павар, де Лігт (Упамекано, 75), Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер (Горецка, 62) — Коман (Гнабрі, 75), Мюллер, Сане — Мане.Попередження: Дімарко — де Лігт.