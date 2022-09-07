Онана дебютує за Інтер у матчі проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють міланський Інтер та мюнхенська Баварія.

Міланський Інтер та мюнхенська Баварія зіграють центральний матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в рамках квартету C.

Сімоне Індзагі, після поразки від Мілана в дербі (2:3), вирішив використати з перших хвилин Андре Онана в рамці воріт, тоді як Д'Амброзіо доповнив трійку в центрі захисту, а Мхітарян та Госенс вийшли в центральній лінії. Джеко складе пару Мартінесу в атаці "змій".

Юліан Нагельсманн, на тлі нічиєї проти Уніона Берлін (1:1), залучив до стартового складу Ернандеса до пари центральних захисників, тоді як Мюллер вийде на позиції під нападником.

Інтер: Онана — Д’Амброзіо, Шкрініар, Бастоні — Думфріс, Мхітарян, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартінес, Джеко.

Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, де Врей, Корреа, Белланова, Асллані, Ачербі, Барелла, Дімарко, Дарміан.



Баварія: Ноєр — Павар, де Лігт, Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер — Коман, Мюллер, Сане — Мане.

Запасні: Ульрайх, Шенк, Упамекано, Гнабрі, Горецка, Чупо-Мотінг, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Мусіала, Станішич.



Гра Інтер — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.