Інтер — Баварія. Напередодні

Інтер у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Баварію.

Інтер — Баварія

Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр зустрічі – Клеман Тюрпен (Франція).

Інтер не найкраще розпочав поточний розіграш чемпіонату Італії, набравши дев'ять балів у п'яти іграх. Нічого критичного не сталося, але опоненти вже на старті здобули перевагу у два-три бали. У минулому турі Серії А команда Сімоне Індзагі грала проти Мілана і поступилася з рахунком 2:3, хоча за грою виглядала дуже добре.

Також цього сезону "нерадзуррі" мали поразку від Лаціо, а тому можна зробити висновок, що з рівними опонентами Інтеру поки не дуже вдається показувати результат. Проте помітно, що рівень гри команди зростає з кожною грою, а тому бій Баварії італійський гранд зможе дати.

До того ж, Інтер має всі ресурси, щоб вибудувати якісну оборону і діяти на контратаках. Єдине, що гру може пропустити Ромелу Лукаку, який дуже знадобився б у цій зустрічі, проте є Джеко.

Баварія, у свою чергу, впевнено розпочала чемпіонат Німеччини з трьох перемог, але потім двічі не змогла обіграти суперників – Боруссію М та Уніон Берлін. Тепер підопічним Юліана Нагельсманна треба показати своїм уболівальникам, що ті результати були випадковістю.

Баварія вже багато років поспіль не має жодних проблем із проходженням групового етапу, проте цього разу квартет зібрався дуже серйозний. Мюнхенцям доведеться битися не лише з Інтером, а й із Барселоною. До того ж Вікторія П також може потріпати нерви грандам.

Німецька команда не має серйозних кадрових втрат, а тому варто розраховувати, що Баварія покаже максимум своїх можливостей. Проте віримо, що Інтер впорається з тиском і зачепиться за набрані бали.

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Шкріньяр, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Джеко

Баварія: Нойєр — Павар, Де Лігт, Ернандес, Девіс — Коман, Кімміх, Забітцер, Мусіала — Мане, Мюллер

Не зіграють: Дальберт, Габріель — Сарр

Під питанням: Лукаку

Цікаві факти:

Баварія не програла у 29 із 31 останніх матчів (Ліга чемпіонів).

Було забито менше 2,5 голів у останніх 4 матчах Інтера (Ліга чемпіонів).

Баварія виграла останні 3 виїзні матчі проти Інтера у всіх турнірах.