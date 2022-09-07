Алегрі: ПСЖ має божевільну швидкість і техніку, тому доводилося ризикувати

Коуч Ювентуса висловився після поразки на старті Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі висловився після поразки від ПСЖ (1:2) у першому турі групової стадії ЛЧ.

"Ми вважаємо це втраченою можливістю, навіть якщо загалом провели гарну гру. Ми мали створити більше можливостей зліва, тому що ПСЖ дозволяв це робити, коли ми там атакували. Ми знаємо, що маємо стати кращими, і працюємо над цим. Відновлення деяких гравців після травм, безперечно, допоможе нам.

У хлопців був чудовий настрій. Вони трохи ризикували, але це нормально, тому що парижани мають божевільну швидкість і техніку. Коли ви граєте проти таких команд, найбільші труднощі – це коли у вас немає м'яча", — цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

У паралельному матчі Бенфіка обіграла Маккабі та очолила турнірну таблицю.