Бенфіка — Маккабі Хайфа 2:0 Відео голів та огляд матчу

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Колишній суперник київського Динамо на шляху до Ліги чемпіонів УЄФА, лісабонська Бенфіка, розпочала свій шлях основною сіткою цього турніру з домашньої перемоги над ізраїльським Маккабі з Хайфи.

"Орли" володіли ініціативою в переважній більшості ігрового часу, і врешті вразили ворота суперників уперше на початку другого тайму.

Після цього, як і у випадку з "біло-синіми", колектив Рогера Шмідта відправився добивати опонентів, а захисник Алехандро Грімальдо за підсумками цієї гри оформив гол та гольову передачу.

Огляд матчу:

Бенфіка — Маккабі Хайфа 2:0

Голи: Рафа, 50, Грімальдо, 54

Бенфіка: Влаходімос — Ба, Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Фернандес, Нерес (Аурснес, 65), Рафа (Гонсалвеш, 79), Маріу (Шикінью, 79) — Рамуш (Муса, 46).

Маккабі: Коен — Голдберг, Сек (Подгоряну, 67, Менахем, 79), Батубінсіка, Сундгрен — Чері, Лаві, Мохамед (Абу Фані, 31), Хазіза, Давід (Ацілі, 46) — П'єрро (Рукавиця, 79).

Попередження: Рамуш — Лаві, Сек.

Джерело: MEGOGO.